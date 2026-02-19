Чудо века. 300-летние документы с печатью Ползунова после реставрации показали в Барнауле

Специалисты восстанавливали документы полгода

19 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

На Алтае впервые презентовали редчайшие архивные документы XVIII века. Все они связаны с развитием горной отрасли на Алтае, а также с передачей Демидовских заводов в ведение государства по указу императрицы Елизаветы Петровны. Эти документы едва смогли спасти: их состояние было таким, что потребовалась срочная реставрация. Специалисты трудились над ними полгода. В результате удалось вернуть практически первозданный вид. Один из историков, увидев результат, назвал его "чудом XXI века". Подробнее — в материале Андрея Федорова.

Трехсотлетний экспонат

Представленные во время презентации документы отнесены в государственный реестр уникальных документов архивного фонда Алтайского края, рассказала директор Государственного архива Алтайского края Елена Егорова.

Например, среди экспонатов можно увидеть так называемые "ревизские сказки" (то есть данные о переписи населения Российской империи 1747 года). В них содержатся сведения о мастеровых и работных людях "демидовских" заводов, а также государственных и приписных крестьянах. Это наиболее ранний документальный источник о составе населения Колывано-Воскресенского округа, сохранившийся в фондах Государственного архива Алтайского края.

Среди экспонатов — копия части окладной книги 1747 по Кузнецкому уезду. В ней содержатся данные о населении, в том числе тех, кто работал на заводах Акинфия Демидова. Есть сведения о жителях бердского острога Белоярской крепости, а также Малышевской слободы. Общая численность — семь тысяч душ. Кстати, в те годы считали исключительно мужчин. То есть женщины и дети в этой переписи не учтены.

Особый интерес представляет приговор военного суда от 3 апреля 1764 года о Василии Беэре. Беэру поручили отправиться на Алтай и все заводы покойного Демидова вместе с людьми, которые на них работали, сделать государственной собственностью.

«Именно этот документ интересует нас особо, поскольку является уникальным и содержит подлинную подпись с оттиском сургучной печати Ивана Ползунова», — подчеркнула директор архива. Экспонату более трехсот лет, и он был одним из самых поврежденных.

Сложно и дорого

Реставрацию документов проводили в научной библиотеке Томского государственного университета. В Алтайском государственном архиве необходимого оборудования для этого нет.

Работа была очень непростой, рассказала Елена Егорова: «Для укрепления основы документов использовали технологию доливки бумажной массой, с последующей обработкой на вакуумном столе, что дополнительно позволило провести щадящую обработку листов без использования химической обработки. Разрывы и заломы укрепили реставрационной бумагой. Потом листы подвергались спрессовыванию. Корешок книжных блоков покрыт телячьей кожей, а сами они переплетены тканью на бумажной основе».

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова подчеркнула, что такая реставрация — очень затратное дело и поблагодарила Министерство финансов и Министерство культуры Алтайского края за предоставленную возможность.

«Документы, представленные сегодня, — основа всех научных исследований, без которой деятельность ученых и развитие этого вопроса были бы невозможны», — указала министр культуры.

Сохранилось только на Алтае

Настоящим чудом назвал новые технологии реставрации известный краевед-историк, эксперт по работе с документами XVIII века, ведущий специалист региона этого периода Вадим Бородаев:

«Для меня стало откровением, что есть техника, способная творить такие чудеса с архивной бумагой. Это просто удивительно, это и есть XXI век».

По словам Бородаева, переоценить важность этих экземпляров невозможно и очень ценно то, что они хранятся именно в Алтайском архиве. Краевед призвал представителей власти "поднимать планку" и не экономить на технологиях:

«Алтайский архив крупнее Томского, в нем лежит больше уникальных документов от Петра до Павла. Мы его недооцениваем, я не знаю ни одного архива в Сибири, где бы было такое количество документов XVIII века. В Новокузнецке — сгорело, в Красноярске — пропало, в Омске — никогда не было, в Новосибирске — тоже, а вот в Барнауле все уцелело. И, конечно, нам надо тянуться и дотягиваться до таких машин, как в Томске, а потом учить людей на них работать».

В ответ директор архива отметила: несмотря на то, что новые технологии пока не используются, в учреждении много хороших специалистов и количество реставраторов только растет, так как их труд становится все более востребован: документы требуют ручной реставрации из-за старения бумаги.

«У нас нет такого технологического оборудования, но мы все равно выполняем реставрационные операции, такие как дублирование документов, мелкий ремонт переплета и другие», — добавила Егорова.

О чем свидетельствуют документы

Среди представленных документов — разрешение Берг-коллегии, выданное Акинфию Демидову на разработку рудных месторождений и строительство восьми заводов в Томском и Кузнецком уездах Сибирской губернии. Было разрешено "предоставлять ружей и мушкетного пороху до 100 пуль", но запрещено продавать их за границу. В заключении документа говорилось о необходимости предоставлять информацию о количестве руд и сами руды для проведения проб.

Второй документ — жалованная грамота императрицы Екатерины I Акинфию, Григорию и Никите Демидовым на дворянское достоинство, в получении которого важную роль сыграло открытие алтайских месторождений меди, которые были так необходимы государству.

Однако поставила условие: все потомки Демидовых должны были заниматься горнозаводским делом. Той же грамотой был утвержден герб рода Демидовых.

Возможность увидеть эти и другие уникальные документы будет на выставках, посвященных 300-летию промышленного освоения Алтайского края.