МТС подсчитал, какие смартфоны чаще покупают жители Алтайского края

В регионе выросла доля гаджетов среднего ценового сегмента

23 января 2026, 15:35, ИА Амител

Смартфон Xiaomi / Фото: пресс-служба МТС

Цифровая экосистема МТС на основе данных розничных продаж в Алтайском крае провела анализ трендов на рынке смартфонов по итогам 2025 года. В числе лидеров продаж оказались сразу три китайских бренда – Xiaomi, Huawei и Infinix*, причем почти каждый третий купленный смартфон в регионе был именно марки Xiaomi.

На втором месте по популярности оказался Huawei* с долей 14,4%, а на третьем – корейский Samsung* (12,7%). Впервые в пятерку самых популярных брендов вошел Infinix*, который занимает 12,5% рынка, что подтверждает растущий спрос на доступные гаджеты.

Несмотря на то, что смартфоны китайских марок покупали чаще всего, основной доход получили от продаж продукции Samsung – на долю этого бренда пришлось 22,2% от общей суммы продаж. А больше всего денег жители края потратили на смартфоны Apple*.

Среди популярных моделей гаджетов в крае лидером по числу продаж стал Xiaomi Redmi* A5 – его приобрел каждый четырнадцатый покупатель. На втором месте оказался Huawei Nova* Y72S (5,6%), а на третьем – Infinix Smart* 10 с результатом 4,2%.

Эксперты отметили интересный тренд – в 2025 году значительно увеличилась доля смартфонов среднего ценового сегмента, в диапазоне от 20 до 40 тысяч рублей. Он показал наибольший рост среди всех категорий. При этом бюджетные устройства остаются самым востребованным товаром на рынке, составляя более трети всех продаж.

* Xiaomi ("Сяоми"); Huawei ("Хуавей"); Samsung ("Самсунг"); Infinix ("Инфиникс"); Redmi ("Редми"); Nova ("Нова"); Smart ("Смарт"); Apple​ ("Эйпл")