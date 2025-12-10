Что делать, если смартфон быстро разряжается?

Эксперты МТС рассказали, как продлить работу аккумулятора

10 декабря 2025, 14:10, ИА Амител

Смартфон / Фото: rawpixel.com / ru.freepik.com

Чтобы обеспечить бесперебойную работу смартфона на протяжении всего дня, необходимо учесть несколько ключевых факторов, влияющих на его производительность. Эксперты МТС поделились простыми рекомендациями, которые помогут эффективно экономить заряд и продлить срок службы устройства.

Яркость экрана

Чтобы заряд смартфона не расходовался так быстро, уменьшите яркость дисплея или включите автоматическую регулировку. Это поможет телефону работать дольше.

Ненужные приложения

Фоновые приложения продолжают работать, даже когда вы их не используете. Это тоже забирает заряд. Периодически закрывайте приложения, которые потребляют много энергии. Узнать о них можно в настройках устройства.

Обновления

Производители выпускают обновления, которые улучшают работу аккумулятора. Если на вашем смартфоне старое ПО, его стоит обновить. Это улучшит энергопотребление устройства.

Автозагрузка и автообновление

Если не отключить автозагрузку и автообновление, смартфон будет постоянно пытаться обновлять приложения. Это забирает много энергии, особенно если вы используете мобильные данные. Лучше обновлять приложения вручную, когда подключены к Wi-Fi ("Вай-Фай").

Зарядка

Не оставляйте смартфон на зарядке всю ночь. Это отрицательно сказывается на емкости аккумулятора. Отключайте зарядное устройство, как только батарея зарядится до 100%.

Темная тема

Темная тема интерфейса помогает экономить заряд на органических светодиодных дисплеях. Черные пиксели потребляют меньше энергии, и батарея будет работать дольше.

Смартфон и мороз

На холоде батарея быстро теряет заряд и быстрее изнашивается. Зимой лучше ограничить использование смартфона на улице, чтобы не разряжать батарею.

Кроме того, эксперты рекомендуют контролировать использование различных геолокационных сервисов и отключать ненужные уведомления, которые вызывают частые включения экрана и расходуют заряд батареи.

Следуя простым рекомендациям, можно значительно продлить срок работы аккумулятора и не переживать, что смартфон разрядится в самый неподходящий момент.

