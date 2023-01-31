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Муж Собчак на фоне алтайских гор опроверг слухи о разводе

Константин Богомолов опубликовал снимок, на котором видно, что пара счастлива в браке

31 января 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Муж телеведущей и журналистки Ксении Собчак, Константин Богомолов, опроверг слухи о разводе, которые появляются в СМИ в последние месяцы. 

У себя в соцсети режиссёр опубликовал совместный снимок с супругой на фоне заснеженных алтайских гор и тем самым продемонстрировал, что пара счастлива в браке. 

О том, что Ксения Собчак с мужем отдыхает в Горном Алтае, стало известно на прошлой неделе.  Журналистка уже выкладывала фото, как она полуголая стояла в бочке с ледяной водойлетала в горы на вертолётепринимала кровавую ванну из рогов марала, а также валялась с раздвинутыми ногами в сугробе с певицей Глюкозой.

 

Комментарии 5

  • Видеть невозможно как им хорошо.
    31 января, Гость   Ответить
  • Хватит рекламировать ЛГБТ! Уберите эту ... из новостей.
    31 января, Гость   Ответить
  • Зачем нам знать про этого куколда?
    31 января, Гость   Ответить
  • Песков с ними отдыхал. В медведя рядился. Есть фото и видео..
    31 января, Гость   Ответить
  • Уже все забыли про криминальную деятельность Ссобчак. Думаю следующим приедет Краасовский.
    31 января, Гость   Ответить
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