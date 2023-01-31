Муж Собчак на фоне алтайских гор опроверг слухи о разводе

Константин Богомолов опубликовал снимок, на котором видно, что пара счастлива в браке

31 января 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: соцсети

Муж телеведущей и журналистки Ксении Собчак, Константин Богомолов, опроверг слухи о разводе, которые появляются в СМИ в последние месяцы.

У себя в соцсети режиссёр опубликовал совместный снимок с супругой на фоне заснеженных алтайских гор и тем самым продемонстрировал, что пара счастлива в браке.

О том, что Ксения Собчак с мужем отдыхает в Горном Алтае, стало известно на прошлой неделе. Журналистка уже выкладывала фото, как она полуголая стояла в бочке с ледяной водой, летала в горы на вертолёте, принимала кровавую ванну из рогов марала, а также валялась с раздвинутыми ногами в сугробе с певицей Глюкозой.