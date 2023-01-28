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С какой девушкой Собчак лежала на берегу озера на Алтае, раздвинув ноги

Пользователи соцсетей поймали журналистку на лжи

28 января 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: соцсети Ксении Собчак
Фото: соцсети Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях очередную серию снимков с отдыха в Горном Алтае. Журналистка уже выкладывала фото, как она полуголая стояла в бочке с ледяной водой, летала в горы на вертолёте и принимала кровавую ванну из рогов марала, за что получила изрядную порцию критики.  

И, судя по новым кадрам, компанию на отдыхе знаменитости составил не только муж Константин Богомолов, но и певица Глюкоза.

Фото: соцсети Ксении Собчак

Некоторые подписчики при этом даже не узнали Глюкозу сразу. "Извините, меня одну интересует, а с кем это Ксюша?" – написала поклонница. Ведь дело в том, что Глюкоза уже несколько дней постит фото из Индии, и сейчас друзья явно отдыхают не вместе. 

И как раз на этом моменте Ксению Собчак уличили во лжи. Оказалось, что журналистка просто выкладывает старые снимки, и сейчас может находиться вообще в другом месте.

 

Комментарии 11

  • Старая она уже и с титьки напутано
    28 января, Гость   Ответить
  • Заголовок жжот!
    28 января, Гость   Ответить
  • А вчера один "патриотический" ютубовскиЙ блогер с гордостью обьявил, что говорящую лошадь с ее мамашей якобы арестовали в Питере по иску Михалкова...
    29 января, Гость   Ответить
  • Привыкать что ли раздвигать?
    29 января, Гость   Ответить
  • Великая новость!
    29 января, Гость   Ответить
  • заголовок -огонь
    29 января, Гость   Ответить
  • Занялись бы лучше воспитанием своих чад...
    30 января, Гость   Ответить
  • Своими копытами только такой пейзаж заслонили...
    30 января, Гость   Ответить
  • Была же новость что её отвезли в Барнаул
    30 января, Гость   Ответить
  • А где фото с Песковым в костюме медведя?
    31 января, Гость   Ответить
  • Надеюсь не загадила Горный Алтай!
    01 февраля, Гость   Ответить
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