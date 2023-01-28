С какой девушкой Собчак лежала на берегу озера на Алтае, раздвинув ноги

Пользователи соцсетей поймали журналистку на лжи

28 января 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: соцсети Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях очередную серию снимков с отдыха в Горном Алтае. Журналистка уже выкладывала фото, как она полуголая стояла в бочке с ледяной водой, летала в горы на вертолёте и принимала кровавую ванну из рогов марала, за что получила изрядную порцию критики.

И, судя по новым кадрам, компанию на отдыхе знаменитости составил не только муж Константин Богомолов, но и певица Глюкоза.







































Фото: соцсети Ксении Собчак

Некоторые подписчики при этом даже не узнали Глюкозу сразу. "Извините, меня одну интересует, а с кем это Ксюша?" – написала поклонница. Ведь дело в том, что Глюкоза уже несколько дней постит фото из Индии, и сейчас друзья явно отдыхают не вместе.

И как раз на этом моменте Ксению Собчак уличили во лжи. Оказалось, что журналистка просто выкладывает старые снимки, и сейчас может находиться вообще в другом месте.