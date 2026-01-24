Мужчина оглох из-за слишком шумных коллег на работе

Он пытался избежать постоянного гула с помощью беруш, одна из которых застряла в ухе

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Московской области медики оказали помощь молодому человеку, едва не потерявшему слух из-за инородного тела в ушном канале. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья, 24-летний житель города Видного обратился за медицинской помощью с жалобой на снижение слуховой функции.

При обследовании в его правом ухе был обнаружен фрагмент старой беруши. Выяснилось, что два года назад молодой человек использовал затычки для ушей из-за высокого уровня шума на рабочем месте, и в момент извлечения одна из них сломалась. Пациент не придал этому значения и продолжал ходить с обломком в ухе, пока ситуация не стала критической. В настоящее время слух пациента полностью восстановлен.