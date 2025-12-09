Среди пациентов краевого наркодиспансера есть и восьмилетние дети, уже зависимые от "парилок"

09 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Вейп / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Запрет продажи вейпов, введение которого обсуждают в России, жизненно необходим стране. Так считает заведующая диспансерно-поликлиническим отделением Алтайского краевого наркодиспансера Наталья Казанцева. По ее словам, уже сейчас в медучреждение ежегодно попадает больше сотни вейп-зависимых пациентов, среди которых есть совсем маленькие дети. А "попкорновая болезнь", о которой сегодня много говорят, это вовсе не выдумка, а реальная угроза, добавляет врач-пульмонолог Анна Дисенова.

О том, что за яды находят в составе жидкостей для вейпов, как курение через девайсы убивает организм и что делать, если поймал ребенка за "парением", – в материале amic.ru.

Маленький, а уже "вейпит"

Реальный масштаб угрозы медики оценить не могут, признает Казанцева. Но и по статистике обращений в региональный наркологический диспансер можно понять, что за последнюю пятилетку вейпы "захватили" умы людей, особенно подростков и детей.

«Мы отмечаем серьезный рост. Если в 2019-м были единичные случаи, то сейчас за год в дневной стационар попадает порядка 100-120 человек именно по проблеме вейпинга. Сегодня наши специалисты наблюдают даже пациентов в возрасте 8-9 лет. К сожалению, надо признать, что маркетинговые ходы табачных компаний удались. Они смогли ввести все эти вещества в ранг моды у молодежи и детей», – рассказывает нарколог.Причем если в других наркологических направлениях (алкоголизм, наркомания и т.д.) зависимых больше среди мужского пола, то в случае с вейпингом соотношение почти равное. Сами несовершеннолетние любовь к вейпам объясняют "вкусными" ощущениями, отсутствием неприятного табачного запаха и привлекательным внешним видом устройств, говорит Казанцева.

В последние годы специалисты наркодиспансера получают все больше и больше обращений от школ и других образовательных учреждений с просьбой прийти и рассказать детям о вреде вейпинга.

«Школы, средние и высшие образовательные учреждения давно сигналят об этой проблеме. Они просят нас прийти и провести мероприятия, направленные на профилактику», – говорит завотделением.Но судя по тому, как разросся масштаб бедствия, производители вейпов в своей пропаганде преуспели больше, констатирует Казанцева. По ее словам, табачным компаниям за последние пять лет удалось достичь "колоссальных негативных результатов".

Что вдыхают вейперы?

По словам Анны Дисеновой, абсолютно все вещества, из которых состоят жидкости для вейпов, вредны и опасны для здоровья.

До половины состава составляет пропиленгликоль.

«Это своего рода растворитель, вызывающий раздражение и кровоточивость слизистых оболочек», – говорит врач.На втором месте – глицерин, который и отвечает за красивую "густоту" пара. По словам пульмонолога, длительное вдыхание этого вещества вызывает сухость слизистых, нарушая естественный защитный барьер.

Одна из главных составляющих жидкости – сульфат никотина, его даже для травли насекомых посчитали чересчур опасным.

«Раньше сульфат никотина использовался как пестицид для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Но потом его запретили ввиду повышенной токсичности», – поясняет Дисенова.Основная ароматическая добавка – диацетил – как раз и вызывает EVALI, ту самую "попкорновую болезнь".

Кроме того, в составах жидкостей нередко находят и другие невероятно опасные примеси – формальдегид, ацетон, фенолы и даже мышьяк.

Наталья Казанцева добавляет, что нередко состав, указанный на упаковке, не совпадает с фактическим. Особенно это касается содержания никотина – оно может оказаться высоким даже в номинально безникотиновых жидкостях.

"Попкорновое легкое" – не выдумка

Пар от электронных курительных устройств в первую очередь "бьет" по мозгу и нервной системе, говорит пульмонолог. Обмен нейромодуляторов нарушается, из-за чего у подростков снижаются память и умственные способности. Со стороны сердечно-сосудистой системы встречаются повышение давления и тахикардия. Одно из проявлений со стороны органов дыхания – хронический бронхит. Но в отдельных случаях вейпинг может довести и до ХОБЛ – заболевания, которое занимает третье место по смертности в мире.

Кроме того, воздействие токсичных веществ, которые входят в состав жидкостей, приводит к снижению иммунитета, провоцируя развитие воспалительных и онкологических процессов в организме.

Сейчас очень много говорят о EVALI – вейп-ассоциированного поражения легких, которое еще называют "болезнью вейпера" или "попкорновой болезнью". Это вовсе не страшилки врачей, подчеркивает пульмонолог, – проявления недуга медики все чаще встречают на практике. Симптомы схожи с многими известными респираторными инфекциями, что затрудняет диагностику.

«Видим респираторный синдром – кашель, боль в груди, кровохаркание, одышка. Кашель обычно малопродуктивный, сухой и изнуряющий. Человек не получает от него никакого облегчения. Интоксикационный синдром – слабость, утомляемость, температура. Гастроинтестинальный синдром – тошнота, рвота, диарея, боли в животе», – поясняет Дисенова.Чтобы продиагностировать "попкорновую болезнь", врачам сначала приходится исключать другие патологии. При EVALI рентгенологическое обследование даже показывает "матовое стекло", типичное для гриппа, ковида и пневмонии.

Четких клинических рекомендаций пока нет, поэтому врачи в первую очередь борются с тяжелыми проявлениями. При дыхательной недостаточности, до которой может довести вейпинг, назначают кислородную поддержку, но в ряде случаев требуется даже подключение к аппарату ИВЛ. Ну а специфическое лечение врачам еще предстоит разработать.

Что делать, если ребенок пристрастился к вейпам?

По словам нарколога Натальи Казанцевой, чаще всего родители обращаются к узким специалистам, основываясь на конкретных симптомах у ребенка.

«Если начинаются неврологические проявления вроде головной боли – ведут детей к неврологу, если проблемы с дыханием – к пульмонологу, если расстройства ЖКТ – к гастроэнтерологу», – поясняет специалист. Проблемой занимаются и школьные психологи, но чаще инициатива исходит не от родителей, а от учителей, которые застали ученика за курением вейпа. Если же семья сама хочет искоренить проблему, на помощь приходят частные и муниципальные психолого-педагогические центры.

Помочь с вейп-зависимостью всегда готовы в Алтайском краевом наркологическом диспансере. Многие родители побаиваются приводить своих детей, признает Казанцева, но подчеркивает, что это эффективно.

«К сожалению, есть стигма нашей службы – боязнь попасть на наркологический учет. Но уже видим, что далеко не всех родителей это останавливает. Они обращаются к нам, и ребенок получает квалифицированную помощь. С нами в команде работают медицинские психологи и специалисты по социальной работе», – поясняет завотделением. Она подчеркивает, что лечение наиболее эффективно на ранних стадиях, когда зависимость ребенка еще не так сильна, а ущерб организму не приобрел хронический характер.

По словам медика, есть и позитивная тенденция: даже подростки потихоньку начинают понимать, что вейпы и другие электронные устройства еще вреднее, чем обычные сигареты. Но по-настоящему эффективным шагом стал бы полный запрет оборота вейпов, настаивают алтайские врачи.