Мужчина погиб при пожаре в микрорайоне Затон в Барнауле

Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров

07 июня 2026, 16:31, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В микрорайоне Затон утром 7 июня произошел крупный пожар в частном домовладении. В результате происшествия погиб мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, возгорание охватило жилой дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Для ликвидации огня были привлечены 34 сотрудника МЧС и восемь единиц техники. В тушении также участвовали два звена газодымозащитной службы.

Во время проведения работ спасатели обнаружили на месте происшествия погибшего мужчину.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.