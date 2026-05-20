На Алтае мужчина погиб при пожаре в частном доме, где горел газовый баллон
Площадь возгорания составила 64 квадратных метра
20 мая 2026, 13:14, ИА Амител
В Усть-Кане вечером 19 мая произошел смертельный пожар в частном жилом доме. Во время тушения спасатели обнаружили тело 68-летнего мужчины. Об этом сообщили в МЧС Республики Алтай.
По данным ведомства, сообщение о возгорании дома на улице Социалистической поступило около 23:40. К моменту прибытия первого пожарного подразделения строение было полностью охвачено огнем. Кроме того, на веранде горел 50-литровый газовый баллон.
Пожар удалось ликвидировать в 00:20. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра.
На месте происшествия работали десять сотрудников МЧС и три единицы техники. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.
По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.
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