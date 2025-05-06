На Алтае 17-летняя девочка погибла при опрокидывании мотоцикла

За рулем находился 18-летний парень без прав

06 мая 2025, 19:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль выяснение обстоятельств гибели несовершеннолетней девочки в результате ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что 4 мая 18-летний парень перевозил 17-летнюю пассажирку, не имея права управления транспортным средством. В районе 139-го километра автодороги Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка – Петропавловское – Смоленское мотоцикл опрокинулся.

"17-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась", – говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами". Назначены судебные экспертизы. Прокурор поставил на контроль ход расследования дела и принятие процессуального решения.

Ранее на Алтае мотоциклист сбил двух мальчиков на велосипеде.