На Алтае бедной семье отказали в выплатах на детей из-за "копеек на счету" в банке

Доход на каждого члена семьи, включая проценты с вкладов, составил ниже прожиточного минимума

30 мая 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Белокурихе управление соцзащиты обязали назначить малообеспеченной семье выплаты на детей, сообщает прокуратура Алтайского края.

"Основанием для отказа в назначении выплаты послужило наличие у родителей вкладов в кредитных организациях, а также выплаченных по ним процентов", – рассказали в ведомстве.

Однако доход на каждого члена семьи, включая проценты с вкладов, составил ниже прожиточного минимума. В связи с этим прокуратура оспорила отказ органа соцзащиты.

Суд поддержал семью, отказ в выплатах признан незаконным. В настоящее время решение исполнено в полном объёме – назначена ежемесячная выплата на несовершеннолетних.

Ранее на Алтае матери отказали в пособии при рождении двойни, потому что "муж трудоустроен".