На Алтае бедной семье отказали в выплатах на детей из-за "копеек на счету" в банке
Доход на каждого члена семьи, включая проценты с вкладов, составил ниже прожиточного минимума
30 мая 2023, 12:44, ИА Амител
В Белокурихе управление соцзащиты обязали назначить малообеспеченной семье выплаты на детей, сообщает прокуратура Алтайского края.
"Основанием для отказа в назначении выплаты послужило наличие у родителей вкладов в кредитных организациях, а также выплаченных по ним процентов", – рассказали в ведомстве.
Однако доход на каждого члена семьи, включая проценты с вкладов, составил ниже прожиточного минимума. В связи с этим прокуратура оспорила отказ органа соцзащиты.
Суд поддержал семью, отказ в выплатах признан незаконным. В настоящее время решение исполнено в полном объёме – назначена ежемесячная выплата на несовершеннолетних.
Ранее на Алтае матери отказали в пособии при рождении двойни, потому что "муж трудоустроен".
12:57:47 30-05-2023
про что новость? законно отказали. что еще?
13:25:25 30-05-2023
Доход на каждого члена семьи, включая проценты с вкладов,---- а сами вклады в доход включили?
14:08:35 30-05-2023
Гость (13:25:25 30-05-2023) Доход на каждого члена семьи, включая проценты с вкладов,---... Нет, берутся только проценты.
13:33:37 30-05-2023
Так и всем бабкам отказали, потому, что у них имеются "гробовые" вклады. А кому назначили ранее, заставили вернуть. Вереница бабок в сбере возвращают по 7 - 10тыс. за прошлый год
13:44:19 30-05-2023
Гость (13:25:25 30-05-2023) Доход на каждого члена семьи, включая проценты с вкладов,---... Берутся в доход проценты с вкладов за определенный период времени. Сами вклады - ранние доходы, они не учитываются.
13:19:35 31-05-2023
Правильно.Помогать и бабло бюджетное надо давать только олигархам,ведь их миллиарды на счетах не учитываются вообще,и налог мизерный.А народ в нашей стране обязан кормить кровососов,обеспечивать их всем и жить впроголодь
10:00:47 01-06-2023
Ничего удивительного. У нас ещё алкоголикам дают полную выплату, а нормальным людям нет. Мне тоже на 10 человек насчитали 70 процентов хотя доход имеет один муж, военная пенсия. Тоесть при старых выплатах платили больше, чем сейчас. Вот вам и борьба с бедностью