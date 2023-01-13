НОВОСТИОбщество

На Алтае матери отказали в пособии при рождении двойни, потому что "муж трудоустроен"

После прокурорской проверки женщине выплатили пособие

13 января 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае жительнице выплатили единовременное пособие при рождении двоих детей, сообщает региональная прокуратура.

С жалобой в прокуратуру обратилась жительница села Ребриха, которой краевой ПФР отказал в назначении и выплате пособия "в связи с наличием трудоустроенного супруга​".​

"На момент подачи заявления брак между супругами был расторгнут, и в соответствии с требованиями законодательства женщина имела право на получение пособия. Более того, ПФР в порядке межведомственного взаимодействия при первоначальном рассмотрении заявления получил необходимые сведения из органов ЗАГС о расторжении брака, которые не были учтены", — рассказали в ведомстве.

После прокурорской проверки женщине выплатили пособие при рождении детей в размере 23 543 рублей на каждого ребёнка.

 

Комментарии 13

  • ПФР вообще отдельная песня. Я посмела пожаловаться на их работу, так мне перенесли дату выдачи пенсии. Естественно, на самый конец месяца, хотя я родилась в самом начале.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, а какая связь между датой рождения и датой выплаты пенсии?
    13 января, Гость   Ответить
  • Жаль, что никакой. По-хорошему, если родился в первой половине месяца, то пенсия должна выплачиваться в первой. А то родился 1 числа, а пенсию получаешь числа 30. А человек родился 28 числа получает 1. То есть образно, он еще не родился, но деньги получил.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, эту голову бы хорошенько полечить.....
    13 января, Гость   Ответить
  • А единовременное пособие при рождении платят только у кого нет мужа?
    13 января, Гость   Ответить
  • "Естественно, на самый конец месяца, хотя я родилась в самом начале". Никакой связи нет, не выдумывайте: зависит от района регистрации и банка получателя. Если на дом почтальон приносит, то от домашнего адреса.
    13 января, Гость   Ответить
  • какая разница в какую дату месяца поступят бабила не пойму.
    13 января, Гость   Ответить
  • Как же нас родители без подачек вырастили.
    13 января, Гость   Ответить
  • Вообще единовременное пособие при рождение ребенка выплачивается вне зависимости от того работает муж или нет, в браке вы или нет. У меня муж работает официально, дважды получала данное пособие через работодателя, при чем выплачивало его ФСС, просто предоставляла справку с работы мужа, о том, что он данное пособие не получал.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, ПФР ну ни как не может перенести выдачу пенсии с начала месяца на конец, что у них что у почты есть ограниченное время для выдачи и если они хоть на день задержут и уже будет капать штрафная копейка!
    13 января, Гость   Ответить
  • Гостю про подачки. Раньше и чиновники с депутатами меньше "ели", а сейчас всё нажраться не могут.
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, нужно провести референдум в россии, чтобы депутатский корпус убрать,потому он работает в угоду власти .
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, кстати раньше депутаты работали на производстве,каждый на своём месте кто ,шахтёром .доярками ,трактористами, у меня тесть работал водителем бензовоза в колхозе .
    14 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров