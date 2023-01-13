На Алтае матери отказали в пособии при рождении двойни, потому что "муж трудоустроен"
После прокурорской проверки женщине выплатили пособие
13 января 2023, 12:02, ИА Амител
В Алтайском крае жительнице выплатили единовременное пособие при рождении двоих детей, сообщает региональная прокуратура.
С жалобой в прокуратуру обратилась жительница села Ребриха, которой краевой ПФР отказал в назначении и выплате пособия "в связи с наличием трудоустроенного супруга".
"На момент подачи заявления брак между супругами был расторгнут, и в соответствии с требованиями законодательства женщина имела право на получение пособия. Более того, ПФР в порядке межведомственного взаимодействия при первоначальном рассмотрении заявления получил необходимые сведения из органов ЗАГС о расторжении брака, которые не были учтены", — рассказали в ведомстве.
После прокурорской проверки женщине выплатили пособие при рождении детей в размере 23 543 рублей на каждого ребёнка.
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