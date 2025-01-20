На Алтае браконьеры получили условный срок за убийство двух лосей

Ущерб составил более 1 млн рублей

20 января 2025, 22:30, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В государственном природном заказнике Алейского района трое мужчин, не имеющих разрешений на добычу лосей, устроили незаконную охоту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Мужчины из охотничьего ружья застрелили двух лосей. Браконьеры вывезли туши животных на автомобиле, после чего разделали их в окрестностях. Однако охотничий инспектор и егерь задержали преступников.

"Ущерб государственному природному фонду составил 1 120 000 рублей", – сказано в сообщении.

Подсудимые признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком два года.

Кроме того, им на два года запрещено заниматься любительской и спортивной охотой, а автомобиль, использованный для преступления, конфискуют.