На Алтае девушка обвинила друга в изнасиловании, чтобы отомстить

Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы

09 февраля 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 22-летнюю девушку будут судить за ложный донос об изнасиловании, сообщает региональный СК.

"Из чувства мести подала заявление о привлечении своего знакомого к уголовной ответственности за её изнасилование", – рассказали в ведомстве.

Однако проверка показала, что молодой человек не совершал преступления. После этого девушка призналась, что оговорила знакомого и раскаялась.

Теперь жительнице Троицкого района грозит до трёх лет лишения свободы за "заведомо ложное обвинение в совершении тяжкого преступления".

В СК напомнили, что такие ложные обвинения могут привести к необоснованному возбуждению уголовного дела и осуждению невиновного. Кроме того, это затрагивает честь и достоинство человека, который на самом деле не совершал преступления. Также это отвлекает следователей от борьбы с настоящими преступниками.