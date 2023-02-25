На Алтае для детей провели Урок мужества с разборкой-сборкой автомата Калашникова

Ребятам передали истинное значение таких понятий, как честь, мужество и чувство долга

25 февраля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Бийске для детей провели Урок мужества с участием ветерана боевых действий в Афганистане Александром Семененко, награждённым двумя орденами Красной Звезды и орденом "За храбрость", сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Подполковник рассказал ребятам историю войны в Афганистане, какие задачи стояли тогда перед солдатами.

"Юным слушателям он постарался передать истинное значение таких понятий, как честь, мужество, чувство долга, взаимовыручка. Затем урок продолжился мастер-классом от воспитанников центра по разборке-сборке автомата Калашникова", – рассказали в ведомстве.

Патриотическое мероприятие провели с целью предупредить совершение подростками противоправных деяний.