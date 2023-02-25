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На Алтае для детей провели Урок мужества с разборкой-сборкой автомата Калашникова

Ребятам передали истинное значение таких понятий, как честь, мужество и чувство долга

25 февраля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В Бийске для детей провели Урок мужества с участием ветерана боевых действий в Афганистане Александром Семененко, награждённым двумя орденами Красной Звезды и орденом "За храбрость", сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Подполковник рассказал ребятам историю войны в Афганистане, какие задачи стояли тогда перед солдатами.

"Юным слушателям он постарался передать истинное значение таких понятий, как честь, мужество, чувство долга, взаимовыручка. Затем урок продолжился мастер-классом от воспитанников центра по разборке-сборке автомата Калашникова", – рассказали в ведомстве.

Патриотическое мероприятие провели с целью предупредить совершение подростками противоправных деяний.

Комментарии 10

  • Разбирать и собирать железки нужно на уроке труда, а из автомата нужно уметь попадать в цель...
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы айтитехнологии разобрали, которые со спутников ракеты наводят
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Вопрос педагогической науке: что дает детям разборка-сборка? Что дает фильм "Дорогой мой человек" я понимаю.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • кошмар!!!! в страшном сне не приснится.....
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы айтитехнологии разобрали, которые со спутников ракеты наводят=====иди на работу устройся, диванный вояка!!!
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Это просто идиотия в чёрт его знает какой степени. У нас всё понятие "патриотического воспитания" сводится к разборке и сборке автомата. Организаторы мероприятия, а что это дало детям? У них от этого прибавилось любви к родине? Дурдом доведённый до полного маразма.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Уроки мужества, патриотизма, любви к Родине, человечности, уважительному отношению к учителям. ветеранам (можно перечислять еще долго) нужно проводить в семье. В противном случае никакие уроки мужества не помогут, да и проводятся они ради "галочки". Тем более, умение разбирать - собирать автомат вышеперечисленному никак не способствует.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Согласен с вами. Особенно про маразм, Грубовато, но зато точно.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Айтитехнологии разбирать сейчас несравнимо полезней, это даже тупой лупень, которому это явно не понравилось, понимает
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, только полный дебил мог назвать Семененко диванным генералом.Тяжело раненного ходившего на все операции вместе со своими бойцами.Найлите в интернете статью"Комбат батяня" написанную его бывшем солдатами, поинтересуйтесь сколько он будучи на пенсии воспитал будущих десантников.Воспитывал настоящих патриотов которые сейчас защищают Родину, а не айти технологи и финансисты.А то,что ребятишки показали что умеют разбирать АКМ, то в наше время это тоже надо знать.Не всем же сидеть в банках и законы придумывать
    26 февраля, Гость   Ответить
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