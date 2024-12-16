На Алтае лишь 7% семей могут купить в кредит "дешевый" автомобиль. Рейтинг регионов

Уже восемь лет край демонстрирует стабильность по доступности нового автомобиля

16 декабря 2024, 12:35, ИА Амител

Человек за рулем / Фото: amic.ru

Алтайский край находится на 76-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по доступности покупки нового автомобиля, сообщает РИА Новости.

Семья должна иметь возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности. Стоимость недорогого автомобиля – 1,2 млн рублей, среднего по стоимости – 2,9 млн рублей.

"В Алтайском крае доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать недорогой автомобиль в кредит в Алтайском крае, – 7,5%. Доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать средний по стоимости новый автомобиль в кредит – 1,6%", – говорится в исследовании.

Стоит отметить, что данный рейтинг – ежегодный. И Алтайский край в нем весьма стабилен: в 2023 году – 75-е место, в 2022-м – 76-е место, в 2021-м – 74-е место, в 2020-м – 68-е место, в 2016-м – 75-е место.

Республика Алтай находится в рейтинге выше: на 64-м месте. Здесь недорогой автомобиль могут себе позволить 10% семей, а средний по стоимости – 2,7%.

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где недорогая и средняя машина доступны 54,7 и 26,3% семей соответственно. На последнем месте находится Республика Ингушетия, где недорогая машина доступна 2,1% семей, а среднюю по стоимости могут купить 0,6% семей.