На Алтае лишенный прав тракторист выпал пьяным из кабины и погиб под катком

В произошедшем обвиняют руководителя погибшего

04 июня 2024, 10:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Республике Алтай завершили расследование дела по обвинению жителя Усть-Канского района в нарушении требований охраны труда, повлекших смерть тракториста-машиниста, сообщили в СК региона.

Инцидент случился 22 августа 2023 года. Обвиняемый занимал должность главного механика Усть-Канского ДРСУ и был ответственным за выполнение требований охраны труда и техники безопасности. В тот день он допустил к дорожно-ремонтным работам специалиста, зная о том, что у того нет категории D и вообще мужчина лишен водительских прав, а также что он не прошел предрейсовый медосмотр.

В итоге во время работы пьяный 58-летний тракторист-машинист съехал на тракторе с прицепным катком с дороги, выпал из кабины и угодил под этот самый каток. От полученных травм он скончался на месте.

В отношении руководителя было возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его материалы с обвинительным заключением передали в суд на рассмотрение.