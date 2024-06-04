На Алтае лишенный прав тракторист выпал пьяным из кабины и погиб под катком
В произошедшем обвиняют руководителя погибшего
04 июня 2024, 10:30, ИА Амител
В Республике Алтай завершили расследование дела по обвинению жителя Усть-Канского района в нарушении требований охраны труда, повлекших смерть тракториста-машиниста, сообщили в СК региона.
Инцидент случился 22 августа 2023 года. Обвиняемый занимал должность главного механика Усть-Канского ДРСУ и был ответственным за выполнение требований охраны труда и техники безопасности. В тот день он допустил к дорожно-ремонтным работам специалиста, зная о том, что у того нет категории D и вообще мужчина лишен водительских прав, а также что он не прошел предрейсовый медосмотр.
В итоге во время работы пьяный 58-летний тракторист-машинист съехал на тракторе с прицепным катком с дороги, выпал из кабины и угодил под этот самый каток. От полученных травм он скончался на месте.
В отношении руководителя было возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его материалы с обвинительным заключением передали в суд на рассмотрение.
11:39:25 04-06-2024
Он мог и потом нажраться
12:36:56 04-06-2024
Гость (11:39:25 04-06-2024) Он мог и потом нажраться ... Когда? Когда из под катка вылез и кишки с земли назад запихал?
14:13:05 04-06-2024
Гость (12:36:56 04-06-2024) Когда? Когда из под катка вылез и кишки с земли назад запиха... После того, как его видели на работе и он сел за руль трезвый, а потом позже пригубил.
15:26:30 04-06-2024
И прав его лишили задним числом?
10:09:58 05-06-2024
Андрей (15:26:30 04-06-2024) И прав его лишили задним числом?... и водяру залили через воронку))))), и вообще, история какя-то нереалистичная)))))