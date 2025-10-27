Для этого общий ежемесячный доход должен составлять более 100 тысяч рублей

27 октября 2025, 13:15, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край занял 67-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности аренды жилья, а Республика Алтай – 75-е, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% – на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты индивидуально для каждого субъекта РФ.

«В Алтайском крае доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры в январе – сентябре, – 40,4%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, – 100,9 тыс. рублей», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай лишь 28,4% семей с двумя детьми могут позволить себе арендовать жилье. Для этого и повседневных расходов необходимо 132,4 тыс. рублей.

Среди регионов Сибири выше всего расположилась Кемеровская область (седьмое место), где 61,4% семей могут арендовать квартиру. Доход необходим на уровне 99,1 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 76,4% семей могут арендовать квартиру. Для этого требуется 175,2 тыс. рублей в месяц.

В списке аутсайдеров оказались Республика Дагестан (18,8% семей, доход – 111,3 тыс. рублей), Республика Ингушетия (17,3%, 97,5 тысячи рублей), Чеченская Республика (13,5%, 116,2 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь 9% семей могут позволить себе квартиру в ипотеку.