На Алтае менее половины семей с детьми могут позволить себе аренду квартиры
Для этого общий ежемесячный доход должен составлять более 100 тысяч рублей
27 октября 2025, 13:15, ИА Амител
Алтайский край занял 67-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности аренды жилья, а Республика Алтай – 75-е, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% – на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты индивидуально для каждого субъекта РФ.
«В Алтайском крае доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры в январе – сентябре, – 40,4%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, – 100,9 тыс. рублей», – говорится в исследовании.
В Республике Алтай лишь 28,4% семей с двумя детьми могут позволить себе арендовать жилье. Для этого и повседневных расходов необходимо 132,4 тыс. рублей.
Среди регионов Сибири выше всего расположилась Кемеровская область (седьмое место), где 61,4% семей могут арендовать квартиру. Доход необходим на уровне 99,1 тыс. рублей.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 76,4% семей могут арендовать квартиру. Для этого требуется 175,2 тыс. рублей в месяц.
В списке аутсайдеров оказались Республика Дагестан (18,8% семей, доход – 111,3 тыс. рублей), Республика Ингушетия (17,3%, 97,5 тысячи рублей), Чеченская Республика (13,5%, 116,2 тыс. рублей).
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь 9% семей могут позволить себе квартиру в ипотеку.
13:20:06 27-10-2025
А вот приезжие многодетные семьи и квартиры покупают, паспорта у них с гражданством и детей по три-четыре штуки, и садик для них рядом с домом, а не в другом районе - так кому нужны местные коренные жители?
13:31:50 27-10-2025
Гость (13:20:06 27-10-2025) А вот приезжие многодетные семьи и квартиры покупают, паспо... про что сей бред?
13:39:25 27-10-2025
Гость (13:20:06 27-10-2025) А вот приезжие многодетные семьи и квартиры покупают, паспо... на днях мне на встречу две молодки в платках на новом Лексусе 570 белом ехали - наверняка это одаренные айтишницы или химики-физики были, науку российскую приехали поднимать)
17:11:04 27-10-2025
Гость (13:39:25 27-10-2025) на днях мне на встречу две молодки в платках на новом Лексус... Как встреча прошла?
13:41:52 27-10-2025
Капитализм - зло!!!
18:45:03 27-10-2025
40% всех полезных ископаемых... Нищие люди... Нищие пенсионеры...
22:12:42 27-10-2025
Население России 1.6% от общего на земном шарике. Ресурсы-более 40%. А народ нищий..