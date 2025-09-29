Лишь 9% семей в Алтайском крае могут позволить себе квартиру в ипотеку

При этом ежемесячный платеж за жилье в полтора раза выше, чем чистая медианная зарплата за II квартал 2025 года

Алтайский край занял 73-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности ипотеки, а Республика Алтай – 82-е, сообщает РИА Новости.

В рейтинге отражена доля семей, имеющих официальную зарплату одного или двух работающих, которые могут приобрести обычную двухкомнатную квартиру, взяв ипотечный кредит на рыночных условиях. Как выяснилось, по рыночной ставке по состоянию на август 2025 года ипотеку могут позволить себе 16,1% семей.

«В Алтайском крае доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, – 9,2%. Размер ежемесячного ипотечного платежа – 73,1 тыс. рублей», – говорится в исследовании.

Напомним, в Алтайском крае чистая медианная зарплата за II квартал 2025 года – 47 442 рубля. Отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг – 1,9. Отношение чистой медианной зарплаты к значению по РФ – 0,7.В Республике Алтай лишь 4,1% семей могут позволить себе приобрести в ипотеку обычную двухкомнатную квартиру.

Среди регионов Сибири выше всего расположился Красноярский край (10-е место), где 26,3% семей могут купить жилье в ипотеку, а размер ежемесячного платежа – 77 тысяч рублей. В Кемеровской области, которая расположилась на 12-м месте, покупку жилья могут себе позволить 25,3% семей, а платить придется 64,2 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти половина семей (47,1%) могут приобрести квартиру в ипотеку. Ежемесячный платеж – 104,7 тыс. рублей.

В списке аутсайдеров оказались Республика Дагестан (3,7% семей, платеж – 73,6 тыс. рублей), Республика Крым (3,5%, 119 тысяч рублей), Севастополь (3,3%, 132,1 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае семьи вынуждены отдавать "адские" 66,6% дохода на ипотеку.