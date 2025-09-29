НОВОСТИНедвижимость

Лишь 9% семей в Алтайском крае могут позволить себе квартиру в ипотеку

При этом ежемесячный платеж за жилье в полтора раза выше, чем чистая медианная зарплата за II квартал 2025 года

29 сентября 2025, 12:25, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край занял 73-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности ипотеки, а Республика Алтай – 82-е, сообщает РИА Новости.

В рейтинге отражена доля семей, имеющих официальную зарплату одного или двух работающих, которые могут приобрести обычную двухкомнатную квартиру, взяв ипотечный кредит на рыночных условиях. Как выяснилось, по рыночной ставке по состоянию на август 2025 года ипотеку могут позволить себе 16,1% семей.

«В Алтайском крае доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, – 9,2%. Размер ежемесячного ипотечного платежа – 73,1 тыс. рублей», – говорится в исследовании.

Напомним, в Алтайском крае чистая медианная зарплата за II квартал 2025 года – 47 442 рубля. Отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг – 1,9. Отношение чистой медианной зарплаты к значению по РФ – 0,7.В Республике Алтай лишь 4,1% семей могут позволить себе приобрести в ипотеку обычную двухкомнатную квартиру.

Среди регионов Сибири выше всего расположился Красноярский край (10-е место), где 26,3% семей могут купить жилье в ипотеку, а размер ежемесячного платежа – 77 тысяч рублей. В Кемеровской области, которая расположилась на 12-м месте, покупку жилья могут себе позволить 25,3% семей, а платить придется 64,2 тыс. рублей. 

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти половина семей (47,1%) могут приобрести квартиру в ипотеку. Ежемесячный платеж – 104,7 тыс. рублей. 

В списке аутсайдеров оказались Республика Дагестан (3,7% семей, платеж – 73,6 тыс. рублей), Республика Крым (3,5%, 119 тысяч рублей), Севастополь (3,3%, 132,1 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае семьи вынуждены отдавать "адские" 66,6% дохода на ипотеку.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Алтае лишь 11% работающих получают зарплату выше средней по стране

Край, если рассматривать сибирские регионы, занял последнее место в рейтинге
НОВОСТИЭкономика
Алтайский край рейтинги недвижимость ипотека Республика Алтай

Комментарии 9

Avatar Picture
Антон

12:57:38 29-09-2025

Экономический рост и эффективная политика налицо (нет)

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:33 29-09-2025

давно уж нет 9%. Есть 28% но это ненормальным надо быть чтобы брать

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:16:10 29-09-2025

Гость (13:09:33 29-09-2025) давно уж нет 9%. Есть 28% но это ненормальным надо быть чтоб... 28 - вы врите да не завирайтесь!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:41 29-09-2025

Да все налом скупают. Квартиры в центре 3 дня в продаже стоят и сразу уходят

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:42 29-09-2025

еще так-то отремонтировать надо, и минимально меблировать.
про это глашатые, как все ржится и колосится. прочему-то не заикаются

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:07 29-09-2025

все берут в наличный расчет потому что. кто сейчас с банком свяжется?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Максим

14:33:50 29-09-2025

Не нужны нам ни враги, ни НАТО, олигархи, банки и стройсектор уничтожат рождаемость и семьи.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:04 29-09-2025

Все думали, что свое жилье каждый может себе позволить. Вот и сказке конец... Просто теперь половина населения будет всю жизнь снимать себе жилье без шансов его купить. Это и есть капитализм по российски. С течением времени пропасть между богатыми со своим жильем и бедными без жилья будет все больше расти. Как пан Тыква покупать по кирпичику в надежде построить свой дом, уже не получится...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:22:00 29-09-2025

Я продал свою и со своей доплатой переехал. Брать кредит в банке сейчас равносильно самоубийству.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров