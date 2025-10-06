Свои позиции улучшили и край, и республика

06 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Семья / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Алтайский край занял 74-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по материальному благополучию, а Республика Алтай – 80-е, сообщает РИА Новости.

При расчете учитывались следующие показатели по итогам 2024 года: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; доля семей, которые могут позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц; среднемесячный объем вкладов (депозитов) в банках на одного жителя.

«В Алтайском крае рейтинговый балл по итогам 2024 года – 38,48. Рейтинговый балл по итогам 2023 года – 29,80», – говорится в исследовании.

Республика Алтай также улучшила свою позицию в рейтинге: если по итогам 2023-го регион получил 18 баллов, то за прошлый год показатель составил 27,29.

Среди регионов Сибири выше всех расположилась Новосибирская область (24-е место): показатель вырос с 54,41 балла до 68,51.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ – это единственный регион, который два года показывает результат 100 баллов.

В списке аутсайдеров оказались Республика Ингушетия (2,68 балла), Республика Тыва (16,02), Чеченская Республика (21,73).

Ранее сообщалось, что Алтайский край находится в конце рейтинга регионов по уровню благосостояния семей.