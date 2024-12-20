На Алтае мошенники обманули учительницу на 150 тысяч и заодно научили бдительности
Деньги у женщины выманили уже всем известным способом – переводом на "безопасный счет"
20 декабря 2024, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники убедили учительницу перевести деньги на "безопасный счет", сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратилась 54-летняя жительница одного из сел Крутихинского района, у которой неизвестные похитили более 150 тыс. рублей.
"Поступил звонок с незнакомого номера в одном из мессенджеров. Звонившая представилась работником социального фонда и сказала, что у потерпевшей имеется неучтенный стаж. Далее позвонил якобы сотрудник ФСБ и убедил женщину перевести деньги на "безопасный счет". Доверчивая женщина поверила и выполнила требование", – рассказали в ведомстве.
11:11:53 20-12-2024
Мне тоже звонили по поводу стажа,но прям сказали быстро надо подтвердить,а то он исчезает,что стало подозрительно.Так что вникайте в разговор и будет вам счастье!
12:38:08 20-12-2024
сказали быстро надо подтвердить,а то он исчезает,--------- шикарно! 😄
13:05:25 20-12-2024
На каждую рыбку - своя наживка. И автора тоже обманут, не этим, так другим способом. "Научат бдительности". (Такими тупыми фразами оправдывается преступление)
14:05:38 20-12-2024
и такие учителя учат детей..