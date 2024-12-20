На Алтае мошенники обманули учительницу на 150 тысяч и заодно научили бдительности

Деньги у женщины выманили уже всем известным способом – переводом на "безопасный счет"

20 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: unsplash.com / Marjan Grabowski

В Алтайском крае мошенники убедили учительницу перевести деньги на "безопасный счет", сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 54-летняя жительница одного из сел Крутихинского района, у которой неизвестные похитили более 150 тыс. рублей.