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На Алтае мошенники обманули учительницу на 150 тысяч и заодно научили бдительности

Деньги у женщины выманили уже всем известным способом – переводом на "безопасный счет"

20 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: unsplash.com / Marjan Grabowski
Телефон в руках / Фото: unsplash.com / Marjan Grabowski

В Алтайском крае мошенники убедили учительницу перевести деньги на "безопасный счет", сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 54-летняя жительница одного из сел Крутихинского района, у которой неизвестные похитили более 150 тыс. рублей.

"Поступил звонок с незнакомого номера в одном из мессенджеров. Звонившая представилась работником социального фонда и сказала, что у потерпевшей имеется неучтенный стаж. Далее позвонил якобы сотрудник ФСБ и убедил женщину перевести деньги на "безопасный счет". Доверчивая женщина поверила и выполнила требование", – рассказали в ведомстве.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 4

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Я

11:11:53 20-12-2024

Мне тоже звонили по поводу стажа,но прям сказали быстро надо подтвердить,а то он исчезает,что стало подозрительно.Так что вникайте в разговор и будет вам счастье!

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Гость

12:38:08 20-12-2024

сказали быстро надо подтвердить,а то он исчезает,--------- шикарно! 😄

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Anonymous

13:05:25 20-12-2024

На каждую рыбку - своя наживка. И автора тоже обманут, не этим, так другим способом. "Научат бдительности". (Такими тупыми фразами оправдывается преступление)

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сама ни бумбум

14:05:38 20-12-2024

и такие учителя учат детей..

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