На Алтае мошенники обманули юношу, обещая выплату за погибшего на СВО отца
Сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение злоумышленников
01 июля 2026, 11:06, ИА Амител
В Усть-Канском районе Республики Алтай 18-летний местный житель лишился более 830 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Аферисты убедили юношу, что ему положены дополнительные выплаты за погибшего в зоне специальной военной операции отца, а затем запугали уголовной ответственностью за якобы финансирование ВСУ.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, сначала молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником, оформляющим дополнительные выплаты. Под этим предлогом он попросил назвать номер СНИЛС, и юноша продиктовал необходимые данные.
Спустя некоторое время с потерпевшим связалась женщина, заявившая, что его персональные данные и учетная запись на портале "Госуслуги" якобы оказались в руках мошенников.
Затем молодому человеку начали звонить лжесотрудники различных ведомств и Центрального банка. Они убедили его, что злоумышленники получили доступ к его сбережениям и даже открыли от его имени счет в иностранном банке для финансирования ВСУ.
Запугав юношу уголовным делом о государственной измене, мошенники убедили его перевести 700 тысяч рублей на якобы "безопасный счет", чтобы снять все подозрения.
После этого аферисты продолжили выманивать деньги, придумывая новые предлоги. В результате молодой человек перевел им еще более 100 тысяч рублей.
Лишь после очередного требования отправить деньги потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 834 177 рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.
В МВД напоминают, что сотрудники государственных органов, банков и правоохранительных ведомств никогда не требуют переводить деньги на "безопасные счета" и не решают подобные вопросы по телефону.
11:24:09 01-07-2026
это не первое преступление и не последнее
это продолжается более 10 лет и найти мошенника сложно
если бы это было так просто их бы всех уже давно переловили
уязвимость в том что деньги гражданин может переводить по телефону или компьютеру или банкомату
все это надо убирать напрочь. Хочешь перевести деньги бери паспорт и иди в банк лично а тот кто хочет получить деньги тоже должен идти в банк лично получать
и наказания за любые левые переводы должно быть от 20 лет лесоповала и до расстрела
Только тогда эта преступность снизит обороты
13:12:06 01-07-2026
Холмс (11:24:09 01-07-2026) найти мошенника сложно... Да ничего там сложного нет, хотели бы взяли бы, вот на это у жуликов и расчёт...
13:36:25 01-07-2026
Холмс (11:24:09 01-07-2026) это не первое преступление и не последнееэто продолжаетс...
Ага, пусть из-за 1% доверчивых идиотов страдает всё остальное население. Если у вас в автобусе украдут кошелек, то вы предложите запретить наличку или автобусы?
15:05:06 01-07-2026
"Жалко этого добряка.."(с) Нельзя быть таким тупым, даже если ты из Усть-Кана.