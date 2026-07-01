На Алтае мошенники обманули юношу, обещая выплату за погибшего на СВО отца

Сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение злоумышленников

01 июля 2026, 11:06, ИА Амител

Пенсионные выплаты / Фото: amic.ru

В Усть-Канском районе Республики Алтай 18-летний местный житель лишился более 830 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Аферисты убедили юношу, что ему положены дополнительные выплаты за погибшего в зоне специальной военной операции отца, а затем запугали уголовной ответственностью за якобы финансирование ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, сначала молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником, оформляющим дополнительные выплаты. Под этим предлогом он попросил назвать номер СНИЛС, и юноша продиктовал необходимые данные.

Спустя некоторое время с потерпевшим связалась женщина, заявившая, что его персональные данные и учетная запись на портале "Госуслуги" якобы оказались в руках мошенников.

Затем молодому человеку начали звонить лжесотрудники различных ведомств и Центрального банка. Они убедили его, что злоумышленники получили доступ к его сбережениям и даже открыли от его имени счет в иностранном банке для финансирования ВСУ.

Запугав юношу уголовным делом о государственной измене, мошенники убедили его перевести 700 тысяч рублей на якобы "безопасный счет", чтобы снять все подозрения.

После этого аферисты продолжили выманивать деньги, придумывая новые предлоги. В результате молодой человек перевел им еще более 100 тысяч рублей.

Лишь после очередного требования отправить деньги потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 834 177 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

В МВД напоминают, что сотрудники государственных органов, банков и правоохранительных ведомств никогда не требуют переводить деньги на "безопасные счета" и не решают подобные вопросы по телефону.