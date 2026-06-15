В Алтайском крае суд лишил фиктивную жену бойца СВО многомиллионной выплаты

В мае 2024 года мужчина погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции

15 июня 2026, 14:15, ИА Амител

Армия Российской Федерации / Фото: amic.ru

В Алтайском крае прокуратура добилась восстановления прав дочери погибшего участника специальной военной операции на получение мер государственной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Проверку соблюдения прав несовершеннолетней провела прокуратура Новичихинского района. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в 2022 году местный житель зарегистрировал брак с женщиной по ее просьбе. При этом фактически семейные отношения между супругами отсутствовали: они не вели совместное хозяйство и проживали в разных населенных пунктах.

Прокурорская проверка также показала, что еще в 2019 году у мужчины в другой семье родилась дочь. Он признал свое отцовство, участвовал в воспитании ребенка и оказывал девочке необходимую поддержку.

В мае 2024 года мужчина погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. После его смерти право на получение предусмотренных законом выплат получила женщина, состоявшая с ним в зарегистрированном браке.

Считая, что заключенный союз носил фиктивный характер, прокурор Новичихинского района обратился в суд с иском о признании брака недействительным и лишении супруги права на получение денежных средств. Суд согласился с доводами надзорного органа и в полном объеме удовлетворил заявленные требования.

Благодаря вмешательству прокуратуры права малолетней дочери погибшего военнослужащего были восстановлены. Девочке перечислили положенные меры государственной поддержки на общую сумму 14 млн рублей.