В ближайшие семь дней погода точно будет комфортной

19 января 2026, 14:43, ИА Амител

Зима. Мороз / Фото: amic.ru

Экстремальные морозы, накрывшие Алтайский край в последние дни, наконец-то заканчиваются. В региональном Гидрометцентре рассказали, что на неделе с 19 по 25 января погода будет гораздо более комфортной.

А о том, ждать ли после "передышки" новых жестких морозов, – в материале amic.ru.

1 Какая будет погода в Алтайском крае на неделе с 19 по 25 января? По данным ЦГМС, 19 января – последний день экстремально морозного периода. Уже со вторника, 20 января, температура воздуха будет заметно выше. Всю неделю прогнозируются температурные колебания от -18 до -23 градусов в ночное время. А днем ожидаются комфортные -10...-16 градусов. В предгорье будет еще теплее – до -7 градусов. Ветер – не сильнее 13 м/с. Также ожидается слабый снег, хотя на выходных, 24 и 25 января, его интенсивность увеличится практически по всему Алтайскому краю.

2 Вернутся ли морозы на Алтай снова после этого перерыва? В региональном Гидрометцентре таких данных нет. Там подчеркнули, что составлением настолько долгосрочных прогнозов краевые синоптики не занимаются. Если же взглянуть на данные популярных сервисов Gismeteo "Яндекс Погода" , то ничего сопоставимого с минувшими морозами там нет. Ожидается, что дневные температуры до конца января и даже в начале февраля не будут опускаться ниже -17 градусов, а ночами в самые холодные дни – ниже -25 градусов. Лишь в один день, 30 января, "Яндекс" прогнозирует ночью -30 градусов. В любом случае никаких -40 градусов и ниже в долгосрочных прогнозах этих сервисов нет.