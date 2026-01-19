Экстремальные морозы, накрывшие Алтайский край в последние дни, наконец-то заканчиваются. В региональном Гидрометцентре рассказали, что на неделе с 19 по 25 января погода будет гораздо более комфортной.
А о том, ждать ли после "передышки" новых жестких морозов, – в материале amic.ru.
1
Какая будет погода в Алтайском крае на неделе с 19 по 25 января?
По данным ЦГМС, 19 января – последний день экстремально морозного периода. Уже со вторника, 20 января, температура воздуха будет заметно выше. Всю неделю прогнозируются температурные колебания от -18 до -23 градусов в ночное время. А днем ожидаются комфортные -10...-16 градусов. В предгорье будет еще теплее – до -7 градусов.
Ветер – не сильнее 13 м/с. Также ожидается слабый снег, хотя на выходных, 24 и 25 января, его интенсивность увеличится практически по всему Алтайскому краю.
2
Вернутся ли морозы на Алтай снова после этого перерыва?
В региональном Гидрометцентре таких данных нет. Там подчеркнули, что составлением настолько долгосрочных прогнозов краевые синоптики не занимаются.
Если же взглянуть на данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс Погода", то ничего сопоставимого с минувшими морозами там нет. Ожидается, что дневные температуры до конца января и даже в начале февраля не будут опускаться ниже -17 градусов, а ночами в самые холодные дни – ниже -25 градусов. Лишь в один день, 30 января, "Яндекс" прогнозирует ночью -30 градусов.
В любом случае никаких -40 градусов и ниже в долгосрочных прогнозах этих сервисов нет.
3
А это точно?
Нет. В ЦГМС Алтайского края неоднократно подчеркивали, что по-настоящему точные метеопрогнозы возможно составить лишь на несколько дней. Зимой погода особенно нестабильна, поэтому регион не застрахован от неожиданного затока холода. Так что остается лишь следить за актуальными прогнозами и надеяться, что таких морозов больше не будет.
