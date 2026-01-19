Рассказываем, ждать ли потепления после нескольких дней с суровыми "-40" на термометрах

19 января 2026, 13:34, ИА Амител

В Барнаул пришли лютые морозы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Экстремальные морозы, накрывшие Алтайский край в последние дни, начинают ослабевать. Уже в понедельник, 19 января, температура воздуха чуть выше, чем была на выходных. О том, означает ли это, что морозы на Алтае закончились, amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре.

Когда закончатся экстремальные морозы в Алтайском крае?

Уже во вторник, 20 января. В ЦГМС рассказали, что ослабление морозов, которое началось в понедельник, в ближайшие дни продолжится. Погода в период с 20 по 25 января будет относительно спокойной и гораздо более комфортной.

Ночами в этот период ожидаются колебания температуры от -18 до -23 градусов, хотя местами столбики термометров и будут опускаться до -28 градусов. В дневное время будет намного теплее: -10...-16 градусов, а в предгорных районах в отдельные дни и вовсе до -7 градусов.

Ждать ли снегопадов и метелей после потепления в ближайшие дни?

Сильных – нет. По данным синоптиков, скорость ветра на этой неделе не будет превышать 13 м/с. Местами ожидается снег, но слабый.

Какой будет погода в Алтайском крае на ближайших выходных, 24 и 25 января?

Суббота и воскресенье в Алтайском крае также будут относительно комфортными в плане температуры, но более снежными. Как рассказали в Гидрометцентре, 24 и 25 января увеличится и интенсивность осадков, и их площадь.