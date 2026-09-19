На Алтае не пустили на прилавки опасную партию клубники из Кыргызстана

В 700 кг ягод нашли западного цветочного трипса

19 сентября 2026, 08:57, ИА Амител

Клубника / Фото: Испытательная лаборатория Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК"

Продукцию с опасным вредителем не пустили на российские прилавки: на Алтае пресекли реализацию зараженной партии ягод. Об этом сообщили в пресс‑службе Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

В ходе фитосанитарного контроля специалисты лаборатории обнаружили в партии свежей клубники, вес которой составил 700 кг, западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande) — карантинного паразита с высоким разрушительным потенциалом. Груз прибыл из Кыргызстана.

Трипс включен в перечень карантинных объектов: он представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства России. Вредитель способен поражать свыше 240 видов растений из 62 ботанических семейств. Распространяется он легко — с плодами, рассадой и цветами, поэтому особенно опасен для тепличных хозяйств и культур в открытом грунте.

Сведения о зараженной продукции срочно передали в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Для предотвращения распространения вредителя ведомство примет жесткие меры — вплоть до изоляции, обработки и полного уничтожения всей партии ягод.