На Алтае не пустили на прилавки опасную партию клубники из Кыргызстана
В 700 кг ягод нашли западного цветочного трипса
19 сентября 2026, 08:57, ИА Амител
Продукцию с опасным вредителем не пустили на российские прилавки: на Алтае пресекли реализацию зараженной партии ягод. Об этом сообщили в пресс‑службе Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.
В ходе фитосанитарного контроля специалисты лаборатории обнаружили в партии свежей клубники, вес которой составил 700 кг, западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande) — карантинного паразита с высоким разрушительным потенциалом. Груз прибыл из Кыргызстана.
Трипс включен в перечень карантинных объектов: он представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства России. Вредитель способен поражать свыше 240 видов растений из 62 ботанических семейств. Распространяется он легко — с плодами, рассадой и цветами, поэтому особенно опасен для тепличных хозяйств и культур в открытом грунте.
Сведения о зараженной продукции срочно передали в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Для предотвращения распространения вредителя ведомство примет жесткие меры — вплоть до изоляции, обработки и полного уничтожения всей партии ягод.
10:45:55 19-09-2026
Выращенную клубнику будут есть, а не сажать, это же не рассада, как она может навредить агропромышленому комплексу.
11:44:48 19-09-2026
Я бы ее съел и никакой угрозы соседским теплицам и рассаде, даже мой фикус бы не пострадал
18:03:29 19-09-2026
Гость (11:44:48 19-09-2026) Я бы ее съел и никакой угрозы соседским теплицам и рассаде, ... Вспомнился древний анекдот про слона в зоопарке. СъестЬ то он съестЬ, да кто ж ему дастЬ. Однако прямая аналогия просматриваеся.