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На Алтае ожидаются всплески жаркой погоды с температурой выше нормы

Жаркие дни придут со второй декады июля

01 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru
Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Температура выше нормы ожидается на юго-западе Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это касается таких регионов как Томская, Омская и Новосибирская области, Алтайский край - в этих регионах будет жаркая погода с повышенной температурой", - рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, жаркие дни придут со второй декады июля - примерно с 10 июля.

Ранее в алтайском Гидрометцентре сообщили amic.ru, что в первую неделю июля в Алтайском крае ожидается сразу два шторма.

Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 6

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Гость

15:51:59 01-07-2025

Скорей бы уже зима. Надоело это жаркое лето с комарами.

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Гость

18:04:07 01-07-2025

Гость (15:51:59 01-07-2025) Скорей бы уже зима. Надоело это жаркое лето с комарами. ... и мошкара, в городе столько очагов - полгорода с затопленными подвалами живет, там вся эта дрянь размножается

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Сергей

19:35:14 01-07-2025

Гость (15:51:59 01-07-2025) Скорей бы уже зима. Надоело это жаркое лето с комарами. ... Люблю жару с комарами и мошками! 😎😜

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Гость

16:42:08 01-07-2025

Арктика по вам плачет, медведь белый)

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Гость

18:25:45 01-07-2025

Этому "синоптику" верить - себя не уважать.

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Гость

10:15:15 02-07-2025

Гость (18:25:45 01-07-2025) Этому "синоптику" верить - себя не уважать. ... Но-но, не трогать Вильфанда! Он как и Глоба - иногда угадывает)

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