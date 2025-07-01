На Алтае ожидаются всплески жаркой погоды с температурой выше нормы
Жаркие дни придут со второй декады июля
01 июля 2025, 15:40, ИА Амител
Жара в Барнауле / Фото: amic.ru
Температура выше нормы ожидается на юго-западе Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Это касается таких регионов как Томская, Омская и Новосибирская области, Алтайский край - в этих регионах будет жаркая погода с повышенной температурой", - рассказал Вильфанд.
По словам синоптика, жаркие дни придут со второй декады июля - примерно с 10 июля.
Ранее в алтайском Гидрометцентре сообщили amic.ru, что в первую неделю июля в Алтайском крае ожидается сразу два шторма.
15:51:59 01-07-2025
Скорей бы уже зима. Надоело это жаркое лето с комарами.
18:04:07 01-07-2025
Гость (15:51:59 01-07-2025) Скорей бы уже зима. Надоело это жаркое лето с комарами. ... и мошкара, в городе столько очагов - полгорода с затопленными подвалами живет, там вся эта дрянь размножается
19:35:14 01-07-2025
Гость (15:51:59 01-07-2025) Скорей бы уже зима. Надоело это жаркое лето с комарами. ... Люблю жару с комарами и мошками! 😎😜
16:42:08 01-07-2025
Арктика по вам плачет, медведь белый)
18:25:45 01-07-2025
Этому "синоптику" верить - себя не уважать.
10:15:15 02-07-2025
Гость (18:25:45 01-07-2025) Этому "синоптику" верить - себя не уважать. ... Но-но, не трогать Вильфанда! Он как и Глоба - иногда угадывает)