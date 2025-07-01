На Алтае ожидаются всплески жаркой погоды с температурой выше нормы

Жаркие дни придут со второй декады июля

01 июля 2025, 15:40, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Температура выше нормы ожидается на юго-западе Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это касается таких регионов как Томская, Омская и Новосибирская области, Алтайский край - в этих регионах будет жаркая погода с повышенной температурой", - рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, жаркие дни придут со второй декады июля - примерно с 10 июля.

Ранее в алтайском Гидрометцентре сообщили amic.ru, что в первую неделю июля в Алтайском крае ожидается сразу два шторма.