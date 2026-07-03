На Алтае пенсионерка перечислила мошенникам 1,8 млн рублей, чтобы не остаться без денег

Все началась со звонка "сотрудницы пенсионного фонда"

03 июля 2026, 11:40, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае 60-летняя жительница Рубцовска лишилась почти 1,8 млн рублей, сообщает алтайское МВД.

«В середине июня позвонила якобы сотрудница Пенсионного фонда и заявила, что при оформлении пенсионных выплат был утерян год и шесть месяцев трудового стажа», — рассказали в ведомстве.

Для восстановления документации необходимо было записаться в электронную очередь. Для этого пенсионерка продиктовала код подтверждения из СМС-сообщения.

После этого позвонил якобы сотрудник ФСБ. Он заявил, что женщина попалась на уловку мошенников, которые пытаются получить доступ к мобильному банку. Чтобы спасти накопления, порекомендовал перевести все деньги на "безопасный счет".

Женщина рассказала о случившемся своему сожителю. Действуя по инструкции, они сняли все сбережения с банковских карт и через банкоматы несколькими траншами перевели деньги на указанные счета.

Ранее в Алтайском крае пенсионер решил "очень выгодно" сэкономить и отправил мошенникам 250 тысяч рублей. Мужчина надеялся на благополучный исход и восемь дней ждал обратной связи.