На Алтае пенсионерка перечислила мошенникам 1,8 млн рублей, чтобы не остаться без денег
Все началась со звонка "сотрудницы пенсионного фонда"
03 июля 2026, 11:40, ИА Амител
В Алтайском крае 60-летняя жительница Рубцовска лишилась почти 1,8 млн рублей, сообщает алтайское МВД.
«В середине июня позвонила якобы сотрудница Пенсионного фонда и заявила, что при оформлении пенсионных выплат был утерян год и шесть месяцев трудового стажа», — рассказали в ведомстве.
Для восстановления документации необходимо было записаться в электронную очередь. Для этого пенсионерка продиктовала код подтверждения из СМС-сообщения.
После этого позвонил якобы сотрудник ФСБ. Он заявил, что женщина попалась на уловку мошенников, которые пытаются получить доступ к мобильному банку. Чтобы спасти накопления, порекомендовал перевести все деньги на "безопасный счет".
Женщина рассказала о случившемся своему сожителю. Действуя по инструкции, они сняли все сбережения с банковских карт и через банкоматы несколькими траншами перевели деньги на указанные счета.
Ранее в Алтайском крае пенсионер решил "очень выгодно" сэкономить и отправил мошенникам 250 тысяч рублей. Мужчина надеялся на благополучный исход и восемь дней ждал обратной связи.
15:57:09 03-07-2026
Еще одна солнечная!!!
16:38:54 03-07-2026
ох уж эти нищие пенсионэры