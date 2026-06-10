На Алтае пенсионер решил "очень выгодно" сэкономить и отправил мошенникам 250 тысяч

Мужчина надеялся на благополучный исход и восемь дней ждал обратной связи

10 июня 2026, 12:58, ИА Амител

Хитрый пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае мошенники похитили 250 тысяч рублей у 67-летнего жителя Рубцовска, попавшего на уловку при покупке стройматериалов, сообщает региональное МВД.

Мужчина планировал ремонт и активно искал в сети объявления с наиболее привлекательной стоимостью на строительные материалы. В итоге нашел заманчивое предложение на сэндвич-панели и связался с "продавцом".

«Обсудил все детали: нужный объем, характеристики и нюансы доставки. Однако в разгар переговоров злоумышленник применил классическую тактику давления: сообщил, что товара по низкой цене осталось мало, и предложил внести стопроцентную предоплату, чтобы зарезервировать панели», — рассказали в ведомстве.

Пенсионер, желая сэкономить и не упустить "выгодный вариант", перевел деньги. После этого связь с "продавцом" прервалась.

Мужчина рассказал полицейским, что надеялся на благополучный исход и в течение восьми дней ждал обратной связи от собеседника.

Ранее другой житель Рубцовска отдал мошенникам 1,3 млн рублей при попытке купить машину. Интернет-продавец убедил его перевести средства за растаможку и сам автомобиль.