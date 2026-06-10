На Алтае пенсионер решил "очень выгодно" сэкономить и отправил мошенникам 250 тысяч
Мужчина надеялся на благополучный исход и восемь дней ждал обратной связи
10 июня 2026, 12:58, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники похитили 250 тысяч рублей у 67-летнего жителя Рубцовска, попавшего на уловку при покупке стройматериалов, сообщает региональное МВД.
Мужчина планировал ремонт и активно искал в сети объявления с наиболее привлекательной стоимостью на строительные материалы. В итоге нашел заманчивое предложение на сэндвич-панели и связался с "продавцом".
«Обсудил все детали: нужный объем, характеристики и нюансы доставки. Однако в разгар переговоров злоумышленник применил классическую тактику давления: сообщил, что товара по низкой цене осталось мало, и предложил внести стопроцентную предоплату, чтобы зарезервировать панели», — рассказали в ведомстве.
Пенсионер, желая сэкономить и не упустить "выгодный вариант", перевел деньги. После этого связь с "продавцом" прервалась.
Мужчина рассказал полицейским, что надеялся на благополучный исход и в течение восьми дней ждал обратной связи от собеседника.
Ранее другой житель Рубцовска отдал мошенникам 1,3 млн рублей при попытке купить машину. Интернет-продавец убедил его перевести средства за растаможку и сам автомобиль.
13:01:28 10-06-2026
250 тысяч -- у этого наверное пенсия маленькая, обычно пенсы лямами переводят
15:57:21 10-06-2026
и семь пальцев на руке, похоже это самая сложная тема для ИИ