На Алтае пенсионерке сохранили прожиточный минимум, чтобы выжила до выплаты кредита
Женщина пожаловалась, что денег, оставшихся после уплаты долга, будет недостаточно для проживания
23 октября 2024, 14:03, ИА Амител
В Алтайском крае сохранили прожиточный минимум 66-летней женщине, с которой взыскивают кредитную задолженность в размере 854 тысяч рублей, сообщает региональная ФССП.
"Понимая, что денежных средств, оставшихся от уплаты долга будет недостаточно для проживания, женщина обратилась к судебным приставам-исполнителям с заявлением о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства", – рассказали в ведомстве.
Женщина представила документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода, и сведения об источниках получаемых денег.
Заявление пенсионерки удовлетворили. В ФССП сохранили женщине доход в размере прожиточного минимума.
Ранее алтайские приставы помогли другой пенсионерке дальше жить только на прожиточный минимум.
14:13:49 23-10-2024
854 тысяч рублей --- машину купила?
15:48:11 23-10-2024
Гость (14:13:49 23-10-2024) 854 тысяч рублей --- машину купила?... жуликам отдала
15:49:41 23-10-2024
Гость (14:13:49 23-10-2024) 854 тысяч рублей --- машину купила?... Скорее всего инвестировала!
00:34:40 25-10-2024
интересно почему пенсам дают миллионные кредиты