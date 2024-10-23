На Алтае пенсионерке сохранили прожиточный минимум, чтобы выжила до выплаты кредита

Женщина пожаловалась, что денег, оставшихся после уплаты долга, будет недостаточно для проживания

23 октября 2024, 14:03, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае сохранили прожиточный минимум 66-летней женщине, с которой взыскивают кредитную задолженность в размере 854 тысяч рублей, сообщает региональная ФССП.

"Понимая, что денежных средств, оставшихся от уплаты долга будет недостаточно для проживания, женщина обратилась к судебным приставам-исполнителям с заявлением о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства", – рассказали в ведомстве.

Женщина представила документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода, и сведения об источниках получаемых денег.

Заявление пенсионерки удовлетворили. В ФССП сохранили женщине доход в размере прожиточного минимума.

Ранее алтайские приставы помогли другой пенсионерке дальше жить только на прожиточный минимум.