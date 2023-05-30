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На Алтае "почтовая начальница" забрала даже 38 копеек, похитив сотни тысяч из кассы

Женщина в течение полугода различными суммами похищала деньги

30 мая 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае начальницу отделения почтовой связи осудили за хищение денег в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

"С 1 апреля по 28 октября 2022 года начальница отделения почтовой связи в одном из сёл Тальменского района совершила хищение из кассы 304 056 рублей 38 копеек", – рассказали в ведомстве.

Женщина в полном объёме признала вину и вернула деньги. Суд назначил ей два года лишения свободы условно.

Ранее на Алтае осудили другую начальницу почтового отделения, которая всё лето похищала пенсии и пособия.

Алтайский край суд

Комментарии 3

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Гость

15:13:10 30-05-2023

За кражу 300 тысяч, условный срок.)))

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Гость

15:54:28 30-05-2023

Гость (15:13:10 30-05-2023) За кражу 300 тысяч, условный срок.)))... За кражу 100 миллионов тоже)

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Гость

20:40:12 30-05-2023

Даже начальник отделения копейки получает, на которые прожит невозможно, а что уж говорить о рядовых работниках-почтальонах? Кто у кого ворует?

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