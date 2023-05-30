На Алтае "почтовая начальница" забрала даже 38 копеек, похитив сотни тысяч из кассы
Женщина в течение полугода различными суммами похищала деньги
30 мая 2023, 14:44, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае начальницу отделения почтовой связи осудили за хищение денег в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
"С 1 апреля по 28 октября 2022 года начальница отделения почтовой связи в одном из сёл Тальменского района совершила хищение из кассы 304 056 рублей 38 копеек", – рассказали в ведомстве.
Женщина в полном объёме признала вину и вернула деньги. Суд назначил ей два года лишения свободы условно.
Ранее на Алтае осудили другую начальницу почтового отделения, которая всё лето похищала пенсии и пособия.
15:13:10 30-05-2023
За кражу 300 тысяч, условный срок.)))
15:54:28 30-05-2023
Гость (15:13:10 30-05-2023) За кражу 300 тысяч, условный срок.)))... За кражу 100 миллионов тоже)
20:40:12 30-05-2023
Даже начальник отделения копейки получает, на которые прожит невозможно, а что уж говорить о рядовых работниках-почтальонах? Кто у кого ворует?