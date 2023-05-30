На Алтае "почтовая начальница" забрала даже 38 копеек, похитив сотни тысяч из кассы

Женщина в течение полугода различными суммами похищала деньги

30 мая 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае начальницу отделения почтовой связи осудили за хищение денег в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

"С 1 апреля по 28 октября 2022 года начальница отделения почтовой связи в одном из сёл Тальменского района совершила хищение из кассы 304 056 рублей 38 копеек", – рассказали в ведомстве.

Женщина в полном объёме признала вину и вернула деньги. Суд назначил ей два года лишения свободы условно.

Ранее на Алтае осудили другую начальницу почтового отделения, которая всё лето похищала пенсии и пособия.