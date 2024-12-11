На Алтае потеплеет до +1 градуса после "дикого холода" в начале недели
Даже по ночам на выходных ожидается от 0 до -5 градусов
11 декабря 2024, 18:00, ИА Амител
Неустойчивая и ветреная погода сохранится в Алтайском крае до конца недели, но мороз с 12 декабря постепенно начнет ослабевать. Небольшой снег в эти дни ожидается только в северных районах, а уже 16 декабря осадки различной интенсивности пройдут на всей территории региона. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"Сутки 12 декабря и в ночь на 13-е ветер усилится местами до 17-23 м/с. Днем 14-го его максимальные порывы достигнут 15-20 м/с. А температура воздуха постепенно начнет нарастать. Еще в ночь на 12 и 13 декабря температура будет колебаться от -7...-13 до -15...20°С. По ночам на выходных ожидается преимущественно от 0 до -5°С. В предгорьях потеплеет до +1. Холоднее всего по востоку: до -6...-11°С. В дневные часы до конца недели столбики термометров покажут от -3 до -9 градусов", – рассказала Наталия Кобякова.
16 декабря ночью в крае будет от -4 до -9 градусов. В западных районах морозы крепче: -10...-15°С. Днем ожидается от -1 до -8 градусов.
10:16:00 12-12-2024
Это разве "дикий холод"?!?! Вообще зимы не стало в Сибири, ни мороза, ни снега... скоро и пальмы садить можно будет... Будет тепло круглый год...
10:29:28 12-12-2024
Гость (10:16:00 12-12-2024) Это разве "дикий холод"?!?! Вообще зимы не стало в Сибири, н... садить можно при любой погоде.