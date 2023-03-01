На Алтае пожарные спасли 14-летнюю девочку и её мать из горящего дома
Пожар произошёл в селе Кулунда
01 марта 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае пожарные спасли 14-летнюю девочку и её мать из горящего дома, сообщили в региональном МЧС.
Пожар произошёл ночью в одной из квартир трёхквартирного одноэтажного дома в райцентре Кулунда.
Находившаяся в жилище женщина сама вызвала спасателей. Люди при этом были отрезанными огнём на веранде от выхода.
"Пожарные эвакуировали людей через окно. Возгорание было ликвидировано на площади около 12 квадратных метров силами двух пожарных расчётов. Своевременные и грамотные действия спасателей помогли предотвратить беду", – говорится в сообщении.
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