На Алтае пожарные спасли 14-летнюю девочку и её мать из горящего дома

Пожар произошёл в селе Кулунда

01 марта 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае пожарные спасли 14-летнюю девочку и её мать из горящего дома, сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошёл ночью в одной из квартир трёхквартирного одноэтажного дома в райцентре Кулунда.

Находившаяся в жилище женщина сама вызвала спасателей. Люди при этом были отрезанными огнём на веранде от выхода.