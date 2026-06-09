На Алтае произошло ДТП с переворотом по вине пожилого водителя

В результате происшествия пострадала пассажирка внедорожника

09 июня 2026, 14:22, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Онгудайском районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. В результате аварии травмы получила пассажирка внедорожника, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, около 16:45 в районе села Большой Яломан 71-летний местный житель управлял автомобилем УАЗ-31514. Во время движения водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги в кювет и перевернулась.

В результате происшествия пострадала 52-летняя жительница села Большой Яломан, находившаяся в салоне автомобиля. Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в Онгудайскую районную больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.