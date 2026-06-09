На Алтае произошло ДТП с переворотом по вине пожилого водителя
В результате происшествия пострадала пассажирка внедорожника
09 июня 2026, 14:22, ИА Амител
В Онгудайском районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. В результате аварии травмы получила пассажирка внедорожника, сообщили в МВД по Республике Алтай.
По предварительным данным, около 16:45 в районе села Большой Яломан 71-летний местный житель управлял автомобилем УАЗ-31514. Во время движения водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги в кювет и перевернулась.
В результате происшествия пострадала 52-летняя жительница села Большой Яломан, находившаяся в салоне автомобиля. Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в Онгудайскую районную больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
20:47:23 09-06-2026
проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.. выводы лучше позже, по результатам.. Причина не одна (дедушка?).. Причин десятки.