Жительница Горно-Алтайска пострадала в ДТП, не справившись с управлением

В результате происшествия женщина получила ушиб плеча

06 мая 2026, 20:01, ИА Амител

Вечером 4 мая в Горно-Алтайске произошло ДТП с участием кроссовера — автомобиль съехал с дороги в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

По данным ведомства, авария произошла около 19:25 неподалеку от дома №30 на Сосновой улице. Предварительно установлено, что 50-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем "Тойота Хайлендер", не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела с проезжей части и оказалась в кювете.

В результате происшествия женщина получила ушиб плеча. Ее доставили в республиканскую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.