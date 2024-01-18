Сначала 87-летний пенсионер платил за проживание в гостинице, но потом деньги закончились. Работники не стали выгонять его на улицу

18 января 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

С просьбой о помощи в редакцию amic.ru обратились сотрудники гостиницы "Аль Капоне" в Новоалтайске. Туда еще перед Новым годом заселился 87-летний пенсионер. Поначалу он исправно платил за свой номер, но потом пенсия закончилась. Персоналу дедушка честно сказал, что идти ему больше некуда.

Сотрудники не позволили себе выгнать пожилого человека на улицу посреди зимы. Поэтому его просто оставили в гостинице, бесплатно кормили.

И все это при том, что у дедушки есть родственники. Его пасынок даже приезжал в отель. Но не затем, чтобы забрать пенсионера: он свозил его в паспортный стол, чтобы выписать из своего жилья.

Корреспондент amic.ru съездил в Новоалтайск, чтобы разобраться в ситуации и найти способ помочь старику, оказавшемуся в безвыходном положении.

"Мне, девчата, некуда идти"

В гостиницу "Аль Капоне" Бронислав Николаевич пришел 27 декабря, вспоминает управляющая Анна. По ее словам, пенсионер вел себя как обычный постоялец: заселился по паспорту (с пропиской), ночевал в номере, периодически куда-то уходил, каждые сутки оплачивал отдельно (750 рублей в сутки).

Странности начались 31 декабря: в этот день в отеле проводили дезинсекцию и никаких гостей не принимали.

"Он очень сильно возмущался, что должен съехать на сутки. Нам всем это поведение показалось очень странным. Мы-то на тот момент не понимали, что ему просто идти некуда. 1 января он вернулся как ни в чем не бывало, и стал дальше здесь жить", – говорит Анна. Бронислава Николаевича оставили жить в гостинице бесплатно / Фото: amic.ru

Пенсионер провел в гостинице еще несколько ночей, а потом пропал на трое суток. При этом все свои вещи мужчина оставил в номере.

"Я вызвала полицию и объяснила ситуацию. Дедушку быстро нашли по адресу прописки. Оказалось, Бронислав Николаевич был прописан у одного из своих сыновей. Так вот, этот сын старика к нам обратно и привез", – рассказывает управляющая. На этот раз пенсионер честно сказал администраторам "Аль Капоне": денег на оплату жилья у него больше нет, а жить ему больше негде.

"Сказал, что еще одну ночь оплатит, поспит, а потом пойдет по улицам бродить. Мол, он уже не раз так делал. Но зима же, как мы его выгоним? Обсудили с руководителем, он разрешил дедушке остаться в гостинице бесплатно", – говорит Анна.

"Лучше уйду, чем буду ругаться"

Спустя несколько дней сын пенсионера снова приехал в гостиницу. Они немного поговорили, и дедушка пошел собирать вещи. Одна из администраторов, Наталья, которая уже успела наладить с необычным постояльцем общение, поинтересовалась, куда они поедут.

"Он сказал, что в паспортный стол надо съездить, документы подписать. Я его сразу постаралась предостеречь, что его таким образом могут из дома выписать. Но его это, кажется, сильно не волновало. Сказал, что лучше сделает все, что просят, чем будет ругаться", – говорит Наталья. С сыном пенсионера никто из сотрудников гостиницы поговорить не успел. Бронислав Николаевич сел к нему в машину и уехал. А вернулся уже без прописки в паспорте. Больше никто из близких к дедушке не приезжал.

"Я впервые с подобным сталкиваюсь. Дедушка бодрый, прилично одет, за собой следит. Но при этом жить ему по факту негде. Он попросил нас помочь снять ему квартиру: пенсия-то ему приходит, чтобы платить. Но никто не хочет селить у себя 87-летнего человека, да еще и без прописки. Вот и не знаем теперь, что с ним делать", – заключила Анна.

Она также звонила в интернат для престарелых, чтобы попробовать пристроить Бронислава Николаевича туда. Но там, по словам управляющей, перечислили длинный список документов, чтобы заселить пенсионера. Очевидно, заниматься такими вопросами должны родственники, а не посторонние люди.

Бронислав Николаевич / Фото: amic.ru

"Я никому не нужен"

Когда мы пришли в "Аль Капоне", дедушки в номере не было. По словам управляющей, он каждое утро выходит на длительную прогулку. И даже лютые морозы его не останавливают. Мы подождали, и спустя полчаса пенсионер бодро поднялся по лестнице.

"Если бы я не двигался и не гулял, меня бы уже давно не было. Движение – это жизнь. Каждый день встаю в пять утра и делаю зарядку. И гуляю, конечно", – поприветствовал корреспондента советом Бронислав Николаевич. Даже рассказывая о своей жизненной ситуации, дедушка старался улыбаться и не показывать грусти.

"Ну вот так случилось, что никому я не нужен. Спасибо девочкам, которые тут работают. Я сразу почувствовал, что это добрые люди. Как только пенсию получу, обязательно их отблагодарю", – говорит Бронислав Николаевич. Фото: amic.ru

Дедушка рассказал, что у него трое сыновей. Вернее, пасынков: своих детей у пенсионера нет.

"Меня еще по молодости предупредили, что своих детей у меня не будет никогда. Сначала я службу проходил в тяжелых условиях, а потом был инструктором по химии. Вот и результат. Поэтому я и посочувствовал красавице одной с годовалым ребенком. Татьяной зовут. Помогал ей, стали вместе жить. А потом она мне объявляет: беременна. Говорю: "Ну рожай". А потом и третий у нее родился. Все трое мне как родные. Мы вместе больше 30 лет прожили, они меня как папу принимали", – вздыхает дедушка.

В молодости Бронислав Николаевич жил в Казахстане. После распада СССР он без семьи перебрался на Алтай: по его словам, работал снабженцем, затем – прорабом, был руководителем на кирпичном заводе. Когда окончательно обосновался, перевез в Алтайский край и Татьяну с тремя детьми.

"Но когда она приехала, я уже тогда почувствовал, что у всего этого будет скверный конец. Дала понять это своим поведением. Отношение ко мне поменялось. Да и пацанам, когда они жен завели, я тоже стал не нужен. Отношения у меня с ними плохие", – говорит пенсионер.Бронислав Николаевич предполагает, что идея выписать его из дома принадлежит жене пасынка. При этом он отметил, что этот дом ему не принадлежит: у него в собственности никакого жилья нет.

Фото: amic.ru

"Я привык то тут, то там"

Пенсионер честно признался, что сам не горит желанием жить ни с одним из своих пасынков. Да и с Татьяной, которая сейчас проживает в Первомайском районе, он не общается.

При этом дедушка понятия не имеет, где ему теперь жить. Но и трагедии из своего положения не делает.

"Я за свою жизнь где только ни жил. Всякое бывало. Были у меня полдома в Косихинском районе, жил там. Но потом случился пожар, и все сгорело. И в Барнауле тоже жил. Не пропаду. В конце концов, просто гулять буду", – говорит Бронислав Николаевич.

Новый дом

Действительно ли все было так, как говорит пенсионер, мы не знаем. Несмотря на свою бодрость и живую речь, дедушка периодически заговаривается. Связаться с родственниками Бронислава Николаевича тоже не удалось: по его словам, все контакты из его телефона недавно пропали, и никаких номеров у него нет.

Да и найти для пенсионера кров нам показалось более важным, нежели выяснять правду. Мы связались с Министерством социальной защиты Алтайского края и передали всю информацию о мужчине. В тот же день, 17 января, специалисты ведомства выехали в гостиницу. Им удалось пообщаться и с Брониславом Николаевичем, и с его близкими.

В итоге все сошлись во мнении, что лучшим вариантом для мужчины будет дом-интернат. Пенсионеру очень быстро выделили место в Центральном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Он уже находится там.



Как пояснили amic.ru в пресс-службе Минсоцзащиты, сам дедушка остался доволен таким решением.А мы надеемся, что у Бронислава Николаевича все будет хорошо, и "гулять" без крыши над головой ему больше не придется.