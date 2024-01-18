"Я не нужен". На Алтае старика, которого лишили прописки, приютили в местном отеле
Сначала 87-летний пенсионер платил за проживание в гостинице, но потом деньги закончились. Работники не стали выгонять его на улицу
18 января 2024, 07:15, ИА Амител
С просьбой о помощи в редакцию amic.ru обратились сотрудники гостиницы "Аль Капоне" в Новоалтайске. Туда еще перед Новым годом заселился 87-летний пенсионер. Поначалу он исправно платил за свой номер, но потом пенсия закончилась. Персоналу дедушка честно сказал, что идти ему больше некуда.
Сотрудники не позволили себе выгнать пожилого человека на улицу посреди зимы. Поэтому его просто оставили в гостинице, бесплатно кормили.
И все это при том, что у дедушки есть родственники. Его пасынок даже приезжал в отель. Но не затем, чтобы забрать пенсионера: он свозил его в паспортный стол, чтобы выписать из своего жилья.
Корреспондент amic.ru съездил в Новоалтайск, чтобы разобраться в ситуации и найти способ помочь старику, оказавшемуся в безвыходном положении.
"Мне, девчата, некуда идти"
В гостиницу "Аль Капоне" Бронислав Николаевич пришел 27 декабря, вспоминает управляющая Анна. По ее словам, пенсионер вел себя как обычный постоялец: заселился по паспорту (с пропиской), ночевал в номере, периодически куда-то уходил, каждые сутки оплачивал отдельно (750 рублей в сутки).
Странности начались 31 декабря: в этот день в отеле проводили дезинсекцию и никаких гостей не принимали.
"Он очень сильно возмущался, что должен съехать на сутки. Нам всем это поведение показалось очень странным. Мы-то на тот момент не понимали, что ему просто идти некуда. 1 января он вернулся как ни в чем не бывало, и стал дальше здесь жить", – говорит Анна.
Пенсионер провел в гостинице еще несколько ночей, а потом пропал на трое суток. При этом все свои вещи мужчина оставил в номере.
"Я вызвала полицию и объяснила ситуацию. Дедушку быстро нашли по адресу прописки. Оказалось, Бронислав Николаевич был прописан у одного из своих сыновей. Так вот, этот сын старика к нам обратно и привез", – рассказывает управляющая. На этот раз пенсионер честно сказал администраторам "Аль Капоне": денег на оплату жилья у него больше нет, а жить ему больше негде.
"Сказал, что еще одну ночь оплатит, поспит, а потом пойдет по улицам бродить. Мол, он уже не раз так делал. Но зима же, как мы его выгоним? Обсудили с руководителем, он разрешил дедушке остаться в гостинице бесплатно", – говорит Анна.
"Лучше уйду, чем буду ругаться"
Спустя несколько дней сын пенсионера снова приехал в гостиницу. Они немного поговорили, и дедушка пошел собирать вещи. Одна из администраторов, Наталья, которая уже успела наладить с необычным постояльцем общение, поинтересовалась, куда они поедут.
"Он сказал, что в паспортный стол надо съездить, документы подписать. Я его сразу постаралась предостеречь, что его таким образом могут из дома выписать. Но его это, кажется, сильно не волновало. Сказал, что лучше сделает все, что просят, чем будет ругаться", – говорит Наталья. С сыном пенсионера никто из сотрудников гостиницы поговорить не успел. Бронислав Николаевич сел к нему в машину и уехал. А вернулся уже без прописки в паспорте. Больше никто из близких к дедушке не приезжал.
"Я впервые с подобным сталкиваюсь. Дедушка бодрый, прилично одет, за собой следит. Но при этом жить ему по факту негде. Он попросил нас помочь снять ему квартиру: пенсия-то ему приходит, чтобы платить. Но никто не хочет селить у себя 87-летнего человека, да еще и без прописки. Вот и не знаем теперь, что с ним делать", – заключила Анна.
Она также звонила в интернат для престарелых, чтобы попробовать пристроить Бронислава Николаевича туда. Но там, по словам управляющей, перечислили длинный список документов, чтобы заселить пенсионера. Очевидно, заниматься такими вопросами должны родственники, а не посторонние люди.
"Я никому не нужен"
Когда мы пришли в "Аль Капоне", дедушки в номере не было. По словам управляющей, он каждое утро выходит на длительную прогулку. И даже лютые морозы его не останавливают. Мы подождали, и спустя полчаса пенсионер бодро поднялся по лестнице.
"Если бы я не двигался и не гулял, меня бы уже давно не было. Движение – это жизнь. Каждый день встаю в пять утра и делаю зарядку. И гуляю, конечно", – поприветствовал корреспондента советом Бронислав Николаевич. Даже рассказывая о своей жизненной ситуации, дедушка старался улыбаться и не показывать грусти.
"Ну вот так случилось, что никому я не нужен. Спасибо девочкам, которые тут работают. Я сразу почувствовал, что это добрые люди. Как только пенсию получу, обязательно их отблагодарю", – говорит Бронислав Николаевич.
Дедушка рассказал, что у него трое сыновей. Вернее, пасынков: своих детей у пенсионера нет.
"Меня еще по молодости предупредили, что своих детей у меня не будет никогда. Сначала я службу проходил в тяжелых условиях, а потом был инструктором по химии. Вот и результат. Поэтому я и посочувствовал красавице одной с годовалым ребенком. Татьяной зовут. Помогал ей, стали вместе жить. А потом она мне объявляет: беременна. Говорю: "Ну рожай". А потом и третий у нее родился. Все трое мне как родные. Мы вместе больше 30 лет прожили, они меня как папу принимали", – вздыхает дедушка.
В молодости Бронислав Николаевич жил в Казахстане. После распада СССР он без семьи перебрался на Алтай: по его словам, работал снабженцем, затем – прорабом, был руководителем на кирпичном заводе. Когда окончательно обосновался, перевез в Алтайский край и Татьяну с тремя детьми.
"Но когда она приехала, я уже тогда почувствовал, что у всего этого будет скверный конец. Дала понять это своим поведением. Отношение ко мне поменялось. Да и пацанам, когда они жен завели, я тоже стал не нужен. Отношения у меня с ними плохие", – говорит пенсионер.Бронислав Николаевич предполагает, что идея выписать его из дома принадлежит жене пасынка. При этом он отметил, что этот дом ему не принадлежит: у него в собственности никакого жилья нет.
"Я привык то тут, то там"
Пенсионер честно признался, что сам не горит желанием жить ни с одним из своих пасынков. Да и с Татьяной, которая сейчас проживает в Первомайском районе, он не общается.
При этом дедушка понятия не имеет, где ему теперь жить. Но и трагедии из своего положения не делает.
"Я за свою жизнь где только ни жил. Всякое бывало. Были у меня полдома в Косихинском районе, жил там. Но потом случился пожар, и все сгорело. И в Барнауле тоже жил. Не пропаду. В конце концов, просто гулять буду", – говорит Бронислав Николаевич.
Новый дом
Действительно ли все было так, как говорит пенсионер, мы не знаем. Несмотря на свою бодрость и живую речь, дедушка периодически заговаривается. Связаться с родственниками Бронислава Николаевича тоже не удалось: по его словам, все контакты из его телефона недавно пропали, и никаких номеров у него нет.
Да и найти для пенсионера кров нам показалось более важным, нежели выяснять правду. Мы связались с Министерством социальной защиты Алтайского края и передали всю информацию о мужчине. В тот же день, 17 января, специалисты ведомства выехали в гостиницу. Им удалось пообщаться и с Брониславом Николаевичем, и с его близкими.
В итоге все сошлись во мнении, что лучшим вариантом для мужчины будет дом-интернат. Пенсионеру очень быстро выделили место в Центральном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Он уже находится там.
Как пояснили amic.ru в пресс-службе Минсоцзащиты, сам дедушка остался доволен таким решением.А мы надеемся, что у Бронислава Николаевича все будет хорошо, и "гулять" без крыши над головой ему больше не придется.
07:52:57 18-01-2024
Охренеть. Может социальные службы отреагируют?
09:14:07 19-01-2024
Гость (07:52:57 18-01-2024) Охренеть. Может социальные службы отреагируют?... В конце материала написано же, что 17 января соцслужба приехала и все по решала. Дедушку оформили в Дом-интернат. Где он бесплатно продолжит жить с такими же стариками. Там ему будет намного лучше. Там кормят и есть медперсонал.
08:28:08 18-01-2024
Вот это судьба... Не хочется никого судить.. но бывшая жена, мягко говоря, животное.. На стороне нагуливала, а он воспитывал.. Впрочем, тут важно другое. Какие все-таки молодцы люди. Не бросили старика в тяжелом положении. И сотрудники отеля, и редакция Амик, и даже соцзащита. Низкий всем поклон! Горжусь, что у нас такие люди есть!
08:38:16 18-01-2024
Гость (08:28:08 18-01-2024) Вот это судьба... Не хочется никого судить.. но бывшая жена,... - "Горжусь, что у нас такие люди есть!" ============== Гордость превращает человека во врага Богу, поскольку подразумевает ложное отношение и к себе, как к творению Божьему, и к самому Богу. За гордость Бог выгнал из рая четверть Ангелов, и они стали бесами. Вместо гордости, надо подобрать другое слово.
12:25:30 18-01-2024
Гость (08:38:16 18-01-2024) - "Горжусь, что у нас такие люди есть!" ============== Гордо... Не гордость, однако, а гордыня! Суть разные вещи.
14:09:45 18-01-2024
Гость (12:25:30 18-01-2024) Не гордость, однако, а гордыня! Суть разные вещи.... Гость, покопайся в Божьих Писаниях там про гордость говорится, это не моя личная придумка.
08:42:36 18-01-2024
Читаешь такие реальные истории и мурашки по коже. Как страшно и стыдно, что в нашей стране пожилые люди, имеющие дети, оказываются в домах престарелых. Большое спасибо всем, кто помог мужчине обрести "крышу" над головой.
12:29:11 18-01-2024
Гость (08:42:36 18-01-2024) Читаешь такие реальные истории и мурашки по коже. Как страшн... господи, ну не его это дети и вы не знаете как он жил и какие отношения в семьее и тд и тп....знаю одно, каждый сам виноват в своей судьбе, порой человек дома тиран, а в обществе ангел..... а по ходу пофигист он по жизни
17:19:45 18-01-2024
Гость (12:29:11 18-01-2024) господи, ну не его это дети и вы не знаете как он жил и каки... как бы там ни было, человек должен оставаться Человеком! и жить по совести.
08:44:41 18-01-2024
"Несмотря на бодрость и живую речь, дедушка иногда заговаривается" - не исключаю, что у мужчины есть проблемы с психикой. Конечно, сама по себе описанная ситуация просто ужасна (нельзя так, не по-человечески выгонять на улицу), но по сути в статье приводится версия только одной стороны конфликта, никаких комментариев от бывших домочадцев нет. Надеюсь, у дедушки теперь всё будет хорошо, здоровья ему и хороших людей рядом.
09:35:22 18-01-2024
Гость (08:44:41 18-01-2024) "Несмотря на бодрость и живую речь, дедушка иногда заговарив... а по вашему, как только кормилец семьи (а не каждый мужчина стал бы содержать 3 чужих детей от гулящей жены) стал старым и больным, его надо выгнать из дома, пусть даже он имеет старческие проблемы с умственной деятельностью? Хотя судя по всему явных проблем с ментальностью он не имеет, люди со старческой деменцией не могут жить самостоятельно, они путаются во времени и месте, забывают, где живут, что делали и т.д. И действительно зачем старик нужен, он свою задачу выполнил, детей вырастил, пора и на улицу. Похоже так и рассуждали пасынок с семьей.
08:45:33 18-01-2024
Мужчина (по виду не больше 65) живёт на улице уже порядка 6 лет, постоянно обитает на улице Молодёжной, спит там же на крыльце одного из магазинов. Подходила к нему, он сказал, что все хорошо и никакая помощь ему не нужна. Может кто знает, что у него случилось?
08:46:12 18-01-2024
Грустная история...
09:24:03 18-01-2024
Хорошо что есть люди добрые , сам ведь дед ничего не просил , скромный видимо, надеюсь там отношение и питание хорошее будет получать , хоть бы счет написали на сбор средств я бы перевела немного
09:51:07 18-01-2024
ирина (09:24:03 18-01-2024) Хорошо что есть люди добрые , сам ведь дед ничего не просил ... Давайте, правда, поможем дедушке деньгами. Ведь в доме престарелых у него заберут пенсию. Но есть ли у него карточка и кто этим займётся?
11:58:00 18-01-2024
Гость (09:51:07 18-01-2024) Но есть ли у него карточка и кто этим займётся?.. Кидайте на мою.
18:11:58 18-01-2024
Гость (09:51:07 18-01-2024) Давайте, правда, поможем дедушке деньгами. Ведь в доме... В Централльном доме интернате у него никто ни копейки не заберет
10:00:20 18-01-2024
Хорошо, что история хорошо закончилась! А сотрудникам гостиницы благодарность за неравнодушное отношение!!
10:06:39 18-01-2024
Спасибо ,что есть у нас добрые люди,это ,можно сказать,самое главное в этой истории..Отношение к "маленькому " человеку -показатель доброты всего общества.А это сейчас ,в таком дефиците.Дай Бог нам быть людьми.
11:23:56 18-01-2024
Вы чьё,старичьё? ((
11:29:37 18-01-2024
Ещё раз подтверждается что РСП зло!!! Женится на разведёнках с прицепами, ещё то дело. А деда жалко искренне. АМИК опубликуйте пожалуста реквизиты, куда можно скинуть хоть немного денег.
13:02:00 18-01-2024
Гость (11:29:37 18-01-2024) Ещё раз подтверждается что РСП зло!!! Женится на разведёнка... Чё мелочится, наши господа в таких случаях создают фонды и потом сами безбедно живут на их потоках. Главное рекламу хорошую с жалостном уклоном создать.
11:41:02 18-01-2024
Дедушка ну, прям божий одуванчик. Уверовал в диагноз о бесплодии, обвинил жену в неверности, детей рождённых в браке не признал своими и обеспечивал их всю жизнь в ущерб себе. Не захотел собой отягощать свою семью, заселился в комфортабельное жильё и все свои проблемы скинул на посторонних людей. Бравый дедок, каждый день гуляет, а мог бы прогуляться до суда и подать на алименты, чтобы сыночки-?кукушата оплачивали гостиницу после выписки из жилья, а потом сами оформляли бы в дом престарелых.
11:55:21 18-01-2024
Гость (11:41:02 18-01-2024) Дедушка ну, прям божий одуванчик. Уверовал в диагноз о беспл... Соглашусь, очень мутная история... Сейчас, глядя на беспомощного пожилого человека торопимся выражать сочувствие, а что было в молодости на самом деле?
16:24:55 18-01-2024
Гость (11:41:02 18-01-2024) Дедушка ну, прям божий одуванчик. Уверовал в диагноз о беспл... 11:41:02 18-01-2024 Дедушка ну, прям божий одуванчик. Уверовал....... Деду 82 года , какой суд ? он же сказал не хочет конфликта , да и какая разница что раньше было? если по факту все как выше описано. Вы то надеюсь всю жизнь правильно живете и в старости Вас такое не застанет горе . Амик ну напишите вы хоть как деду помочь? чтоб знал что люди есть добрые может одежду какую передать? я бы купила и отправила
11:56:18 18-01-2024
Я редко верю в невинность старых людей - там такие скелеты в шкафах. ууу....
12:10:37 18-01-2024
- "В гостиницу "Аль Капоне" Бронислав Николаевич пришел 27 декабря, вспоминает управляющая Анна." - "В тот же день, 17 января, специалисты ведомства выехали в гостиницу."=============== Сердобольная гостиница? 31 декабря дед не жил, а потом еще три дня не было в гостинице в итоге дед прожил в гостинице 17 дней оплата за койко - место 12750 рублей. Пенсия в 87 лет, уже ни как, которую начислили 23 года назад уже минимум под сорок тысяч. Дед, ведет трезвый образ жизни, значит пенсию не пропивает. Управляющая Анна видя, что что пенсии не хватит на долгое проживание, стала бить колокола в социальную контору и вчера 17 января 2024, деда отвезли в интернат, где его с приличной пенсией, с распростертыми руками приняли. Геройский поступок заведующей Анны, которая в финансовым плане ничего не потеряла.
12:19:37 18-01-2024
Гость (12:10:37 18-01-2024) - "В гостиницу "Аль Капоне" Бронислав Николаевич пришел 27 д... Сочувствую вам искренне
12:40:53 18-01-2024
Гость (12:10:37 18-01-2024) - "В гостиницу "Аль Капоне" Бронислав Николаевич пришел 27 д... ИИ уже на АМИКе?
12:42:11 18-01-2024
Гость (12:40:53 18-01-2024) ИИ уже на АМИКе?... А кто там ИИ?
12:47:21 18-01-2024
Гость (12:40:53 18-01-2024) ИИ уже на АМИКе?... Гость, тебе для чего голову на плечи прикрутили? Наверно для того, чтобы мыслил логически, а не слушал одними ушами?
13:00:05 18-01-2024
Гость (12:47:21 18-01-2024) Гость, тебе для чего голову на плечи прикрутили? Наверно для... Когда выдавали грубость, хамство и умение отвечать вопросом на вопрос вы были первый.
14:06:28 18-01-2024
Гость (13:00:05 18-01-2024) Когда выдавали грубость, хамство и умение отвечать вопросом ... Гость, как аукнется, так и откликнется, ни какого хамства.
14:15:03 18-01-2024
Гость (14:06:28 18-01-2024) Гость, как аукнется, так и откликнется, ни какого хамства.... Я просто спросила не зная что такое ИИ. сложно ответить? лучше бы промолчали совсем, раз считаете себя умнее всех. Что бы Вам так же в вопросах отвечали. Вот где как аукнется...
17:49:52 18-01-2024
Гость (14:15:03 18-01-2024) Я просто спросила не зная что такое ИИ. сложно ответить? луч... Извините мадам. Посмотрите, кому был дан ответ, тому кто обозвал ИИмом. - "на ИИ уже на АМИКе?" Это ваш вопрос? Если это не ваш, тоя вам не хамил. До этого про ИИ разговора не было.
18:49:07 18-01-2024
Гость (12:47:21 18-01-2024) Гость, тебе для чего голову на плечи прикрутили? Наверно для... Ваша-то голова на месте, а вот души нет. ИИ, однако!
12:11:50 18-01-2024
Спасибо персоналу гостиницы и руководителю! Молодцы, по нашему, по человечески!
12:20:31 18-01-2024
ирина (09:24:03 18-01-2024) Хорошо что есть люди добрые , сам ведь дед ничего не просил ... В этом нет смысла. Люди старше 80 лет получают хорошую пенсию, больше 25 тыс. Да, часть (вроде 50-75%) отходит дому-интернату, но оставшихся %%, мне кажется, вполне хватит на карманные расходы. Одевает жильцов тоже дом-интернат
15:18:04 18-01-2024
Любовь (12:20:31 18-01-2024) В этом нет смысла. Люди старше 80 лет получают хорошую пенс... Немножко не так. У интерната есть фиксированная оплата в месяц. В разных пансионатах она разная. Я знаю один, где проживание, питание и мед. уход обхожится в 18 тыс в месяц. Сумма эта списывается с пенсии, а остальное остается у пенсионера на карте
13:33:50 18-01-2024
А я думал зачем люди в Алтайке в районе Почтовой ямы в Аль капоне ходят. Напиться и в баню сходить. Ан нет. Там культура процветает. Уважаю!
15:19:14 18-01-2024
В старости нас ждёт результат собственной жизни, как дед прожил жизнь так и доживает.
15:24:50 18-01-2024
Гость (15:19:14 18-01-2024) В старости нас ждёт результат собственной жизни, как дед про... Вы абсолютно правы. На пустом месте не может быть такая подобная история.
15:29:46 18-01-2024
Спасибо и коллективу гостинцы и особенно Министерству социальной защиты. Никого в беде не оставят, это точно. Спасибо Оськиной Н.В.
10:41:40 21-01-2024
Всё что им наговорил дедушка - чушь полнейшая. Сыновья о нем заботятся, только он уже раз 10 сбегал из дома. Он психически болен.
11:47:37 21-01-2024
Это дед психически болен, он патологический беглец, родные уже устали от его постоянных сбеганий из дома. И все его рассказы про жизнь, чушь полнейшая.
14:08:53 21-01-2024
Это дед психически болен, он патологический беглец, родные уже устали от его постоянных сбеганий из дома. И все его рассказы про жизнь, чушь полнейшая.
00:22:24 22-01-2024
Вася (14:08:53 21-01-2024) Это дед психически болен, он патологический беглец, родные у... Дед вполне адекватный и очень спокойный ,чистоплотный засобой следит , даосень скромный Нормальный дед
21:43:30 22-01-2024
А я и не говорил что он похож на бомжа. Я имел ввиду что у его не все в порядке с головой. И то что он постоянно сбегает из дома, это чистая правда. Кто не верит, узнайте в полиции, сколько раз родные его оттуда забирали. В полиции этого деда как родного уже знают. И не нужно поливать грязью его родных, если вы не в курсе дел.