На Алтае ребенок на велосипеде выехал на дорогу и попал в ДТП

У мальчика диагностировали перелом носа и ссадины лица

01 июля 2026, 18:37, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай 12-летний велосипедист пострадал в ДТП после столкновения с легковым автомобилем. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, авария произошла 30 июня около 13:55 в селе Майма, возле дома № 8 по улице Юбилейной.

По предварительным данным, школьник выезжал на велосипеде с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю Nissan Wingroad под управлением 29-летнего жителя Барнаула. В результате ребенок столкнулся с машиной.

Мальчика доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали перелом носа и ссадины лица. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Собранные материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей школьника к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.