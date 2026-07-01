На Алтае ребенок на велосипеде выехал на дорогу и попал в ДТП
У мальчика диагностировали перелом носа и ссадины лица
01 июля 2026, 18:37, ИА Амител
В Республике Алтай 12-летний велосипедист пострадал в ДТП после столкновения с легковым автомобилем. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, авария произошла 30 июня около 13:55 в селе Майма, возле дома № 8 по улице Юбилейной.
По предварительным данным, школьник выезжал на велосипеде с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю Nissan Wingroad под управлением 29-летнего жителя Барнаула. В результате ребенок столкнулся с машиной.
Мальчика доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали перелом носа и ссадины лица. Госпитализация ему не потребовалась.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Собранные материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей школьника к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
18:52:49 01-07-2026
Родители данного ребенка обязаны оплатить ремонт авто + материальный и моральный ущерб водителю.раз не научили правилам своего дитя
19:01:16 01-07-2026
Гость (18:52:49 01-07-2026) Родители данного ребенка обязаны оплатить ремонт авто + ма... Это не дитя. Это балбес! И родители такие же, если к 12 годам не научили простейшим правилам.
19:07:57 01-07-2026
Гость (18:52:49 01-07-2026) Родители данного ребенка обязаны оплатить ремонт авто + ма... Даааа. А вот если бы на сельскую дорогу неожиданно выбежал лось, то за сбитое животное автомобилист заплатил бы ого-го!)))
22:52:36 01-07-2026
Гость (19:07:57 01-07-2026) Даааа. А вот если бы на сельскую дорогу неожиданно выбежал л... Ты не путай частную шерсть с государственной! Все дикие звери принадлежат государству. а дети семье.
09:43:16 02-07-2026
Родителей лишить родительских прав!
Ребёнка - в суворовское училище!