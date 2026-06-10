В ближайшее месяцы число детей, находящихся на улицах без контроля родителей и учителей, серьезно возрастет

10 июня 2026, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFGJAQDw

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на благоприятные погодные условия, лето нельзя назвать простым сезоном для дорожного движения. Из-за продолжительных каникул дети гораздо больше времени проводят во дворах и на улицах и нередко забывают о правилах безопасности. Как уберечь подрастающее поколение от различных опасностей, связанных с нарушениями ПДД, и о чем должны помнить взрослые — в материале amic.ru.

Начать с себя

Главные шаги к безопасности детей должны сделать их родители. Именно на их плечи и ложится обязанность научить детей правильному поведению.

«Уважаемые взрослые, отпуская ребенка на улицу, разъясните ему правила безопасного поведения на дороге. Ежедневно напоминайте о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части, научите детей концентрировать свое внимание, расскажите сыну или дочке о том, какими последствиями чревато использование во время перехода дороги наушников и гаджетов», — обращается к родителям руководитель Госавтоинспекции Алтайского края Владислав Перцев.

Детям необходимо доходчиво объяснить: пересекать дорогу можно только в специально установленном месте. Если пешеходный переход оборудован светофором, начинать движение разрешается только на зеленый сигнал. Дети также должны запомнить, что дорогу нельзя перебегать, а перед началом перехода нужно дождаться полной остановки автомобилей.

Самым маленьким стоит напомнить о том, как выглядит дорожная зебра. Полезным решением будет и просто показать малышам конкретные места, где можно переходить дорогу.

Особое внимание стоит уделить дорожным ловушкам: участкам, в которых ребенок может быть скрыт от обзора водителей. Такая ситуация нередко характерна для въездов во дворы жилых домов и межквартальных проездов. Летом она может стать еще сложнее из-за зеленых насаждений на придомовых территориях.Детям необходимо объяснить, что нельзя выбегать, не осмотревшись из-за стоящего транспорта, а также не использовать дворовые территории как место для игр.

При этом нельзя не отметить: разговоры не принесут желательного эффекта, если родитель сам склонен безответственно относиться к ПДД. Взрослый должен служить примером и сам неукоснительно соблюдать все правила, если хочет, чтобы его потомки вели себя так же.

Осторожность на колесах

Отдельный аспект детской дорожной безопасности — это правила пользования средствами индивидуальной мобильности и велосипедами. Их детям необходимо знать назубок.

Несмотря на кажущуюся "легкость" данных транспортных средств, к ним предъявляются серьезные требования. Так, для СИМ даже существует ограничение по скорости — 25 км/ч. А в пешеходных зонах они не должны превышать скорость пешеходов.

Напомним, к средствам индивидуальной мобильности относятся электрические самокаты, моноколеса и другая подобная техника, оснащенная электрическими двигателями. В возрасте до 7 лет пользоваться всем этим ребенок может только в сопровождении взрослых. До 14 лет ездить на СИМ или велосипеде можно строго по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

Подробнее узнать о правилах и ограничениях, связанных с СИМ и велосипедами, можно в материале amic.ru.

Ежедневный труд

Сотрудники Госавтоинспекции региона регулярно проводят мероприятия, призванные научить детей основам дорожной безопасности. В ходе таких занятий правоохранители рассказывают детям, какие опасности могут подстерегать вблизи дорог и как их избежать.

«Только совместными усилиями, личным примером и дисциплиной можно добиться порядка на дорогах. Контролируйте досуг детей в летний период и ежедневно напоминайте им о правилах безопасности дорожного движения!» — обращаются к взрослым в Госавтоинспекции Алтайского края.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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