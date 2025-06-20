На Алтае у любительницы пьяной езды конфисковали "орудие преступления"
Ранее женщину лишили водительских прав на один год и шесть месяцев
20 июня 2025, 15:00, ИА Амител
Конфискация автомобиля / Фото: ГУ ФССП по Алтайскому краю
В Алтайском крае в доход государства обратили автомобиль женщины, которая повторно села за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная ФССП.
В первый раз нарушительницу лишили водительских прав на один год и шесть месяцев. Но, несмотря на это, она снова выпила спиртные напитки и решила прокатиться.
"Признана виновной в совершении преступления с назначением наказания в виде конфискации транспортного средства как орудия преступления", – рассказали в ведомстве.
Ранее у другой жительницы Алтайского края забрали автомобиль и передали на СВО.
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