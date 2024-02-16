На таком наказании в судебных заседаниях настаивало гособвинение

16 февраля 2024, 06:15, ИА Амител

Эвакуация автомобиля / Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru

Более 500 любителей пьяной езды в Алтайском крае в 2023 году лишились автомобилей по решению судов. Некоторые надеялись сохранить деньги, продав машину, однако хитрость не удалась: их обязали возместить в федеральный бюджет полную стоимость ТС. О том, как наказывают водителей-рецидивистов, amic.ru рассказала начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Алтайского края Татьяна Бардина.

Большие штрафы и реальные сроки

Районные суды Алтайского края за 2023 год рассмотрели 1164 уголовных дела в отношении водителей, которые уже попадались пьяными за рулем. Эти алкорецидивисты в качестве наказания получили крупные штрафы, обязательные работы и даже реальные тюремные сроки. 520 из них еще и лишились своих машин – конфискация транспортных средств по водительским статьям Уголовного кодекса 264.1, 264.2, 264.3 стала возможна в России с июля 2022 года. И в нашем регионе эта "воспитательная" мера активно применяется, рассказывает Татьяна Бардина.

За что конфискуют автомобиль?



264.1 – при повторном пьяном вождении лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость;

264.2 – при повторном выезде на встречную полосу или повторном превышении скорости более чем на 60 км/час лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за эти же нарушения;

264.3 – при вождении лицом, лишенным водительских прав и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за это же нарушение.Большинство уголовных дел в Алтайском крае рассматривали по статье 264.1 – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Если отягчающих обстоятельств нет, применяют первую часть этой статьи. Штрафы по ней доходят до 300 тысяч, а лишиться свободы можно на два года. Но, как правило, суды вместо тюремного срока назначают принудительные работы. Кроме того, в качестве наказания предусмотрена и конфискация автомобиля.

В числе тех, кому пришлось распрощаться со своей иномаркой, оказался житель Бийска. Первый раз пьяным за рулем сотрудники ГИБДД его задержали в январе 2023 года. Мужчину лишили прав, но уже 8 марта он снова поехал выпившим на своем Porsche Cayenne Turbo. Суд по ч. 1 статьи 264.1 УК РФ назначил ему 240 часов обязательных работ и на два года лишил права управлять ТС. В федеральную казну отошла и иномарка нарушителя. Мужчина пытался оспорить приговор, но апелляция оставила его без изменений.

Чтобы человека признали пьяным, в его крови должно содержаться от 0,3 промилле алкоголя (ст. 12.8 КоАП РФ). Стопка водки – и вы уже без прав.На водителей, которых ловят за рулем в состоянии опьянения в третий раз, уголовное дело возбуждают по второй части статьи 264.1 УК РФ. И наказание здесь предусмотрено более жесткое: конфискация автомобиля, штрафы до 500 тысяч рублей, а срок лишения свободы – до трех лет. На снисхождение рассчитывать не приходится: сотрудники прокуратуры добиваются, чтобы такие злостные нарушители получили реальные сроки заключения, отмечает Татьяна Бардина.

Жителя Индустриального района в июле 2022 года осудили по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, но уже через два месяца он снова попался пьяным. На этот раз уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 264.1 и о лояльности не могло быть и речи, подчеркивает Татьяна Бардина. Суд на один год и три месяца отправил его в колонию-поселение, на пять лет лишил права управления. Конфисковали у рецидивиста и Nissan X-Trail.

Всего по второй части статьи 264.1 в Алтайском крае в прошлом году осудили 258 человек, из них 230 попали в колонии. Еще 19 получили иные реальные виды наказания, но они тоже достаточно суровые, в частности, это принудительные работы в закрытых исправительных центрах.

"В девяти случаях суды назначили нарушителям условные меры наказания. Но так как наша задача – убрать пьяных с дорог, чтобы обезопасить жителей края, мы такие решения оспариваем в апелляции. В трети случаев вышестоящая инстанция к нам прислушалась: трех граждан в итоге тоже отправили в колонии. У 113 из них также были конфискованы автомобили", – рассказывает Татьяна Бардина.

Почему автомобили конфискуют не у всех, кто попался пьяным?

Конфисковать могут автомобиль, которым управлял пьяный нарушитель, если машина оформлена на него лично или находится в общей собственности супругов. Если служебная, в каршеринге или он взял ее покататься у родителей или у друга – забрать такое транспортное средство невозможно. По этой причине 568 авто были возвращены законным владельцам.

Если за автомобиль выплачивают кредит, его все равно изымут. При этом обязательства перед банком у водителя остаются прежними.Некоторые, чтобы перестраховаться и избежать возможной конфискации, стали переоформлять машины на своих жен. Но это не спасает, отмечает Татьяна Бардина.

"Есть водители, которые регистрируют автомобили на жен, однако хочу таких людей расстроить – и такие машины тоже конфискуют. Мы тщательно проверяем, когда эта совместная собственность возникла, когда был заключен договор купли-продажи, и если это кредит, из каких средств его оплачивали. Единственный способ избежать конфискации – не пить за рулем", – подчеркивает Татьяна Бардина.

Некоторые хитрецы идут еще дальше. Во время судебных тяжб, пока на автомобиль не успели наложить арест, владельцы пытаются машину продать. Но если в рамках расследования транспортное средство уже оценили эксперты, водителям приходится возмещать стоимость авто в бюджет.

"По нескольким уголовным делам были приняты решения о конфискации эквивалента стоимости проданных авто", – заключила Татьяна Бардина.

А недавно Верховный суд вынес еще одно важное решение для ситуаций, когда гражданин успел продать автомобиль до решения суда о конфискации или сделал это задним числом. Высший судебный орган разрешил конфискацию другого имущества, сопоставимого по стоимости с проданным, подаренным или утилизированным автомобилем. Определить сумму взыскания можно по договору купли-продажи, если машину успели реализовать, или с помощью привлеченного эксперта после заочной оценки им стоимости автомобиля, которым пользовался нарушитель.