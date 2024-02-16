Докатались. За пьяную езду у водителей в Алтайском крае конфисковали более 500 авто
На таком наказании в судебных заседаниях настаивало гособвинение
16 февраля 2024, 06:15, ИА Амител
Более 500 любителей пьяной езды в Алтайском крае в 2023 году лишились автомобилей по решению судов. Некоторые надеялись сохранить деньги, продав машину, однако хитрость не удалась: их обязали возместить в федеральный бюджет полную стоимость ТС. О том, как наказывают водителей-рецидивистов, amic.ru рассказала начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Алтайского края Татьяна Бардина.
Большие штрафы и реальные сроки
Районные суды Алтайского края за 2023 год рассмотрели 1164 уголовных дела в отношении водителей, которые уже попадались пьяными за рулем. Эти алкорецидивисты в качестве наказания получили крупные штрафы, обязательные работы и даже реальные тюремные сроки. 520 из них еще и лишились своих машин – конфискация транспортных средств по водительским статьям Уголовного кодекса 264.1, 264.2, 264.3 стала возможна в России с июля 2022 года. И в нашем регионе эта "воспитательная" мера активно применяется, рассказывает Татьяна Бардина.
За что конфискуют автомобиль?
264.1 – при повторном пьяном вождении лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость;
264.2 – при повторном выезде на встречную полосу или повторном превышении скорости более чем на 60 км/час лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за эти же нарушения;
264.3 – при вождении лицом, лишенным водительских прав и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за это же нарушение.Большинство уголовных дел в Алтайском крае рассматривали по статье 264.1 – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Если отягчающих обстоятельств нет, применяют первую часть этой статьи. Штрафы по ней доходят до 300 тысяч, а лишиться свободы можно на два года. Но, как правило, суды вместо тюремного срока назначают принудительные работы. Кроме того, в качестве наказания предусмотрена и конфискация автомобиля.
В числе тех, кому пришлось распрощаться со своей иномаркой, оказался житель Бийска. Первый раз пьяным за рулем сотрудники ГИБДД его задержали в январе 2023 года. Мужчину лишили прав, но уже 8 марта он снова поехал выпившим на своем Porsche Cayenne Turbo. Суд по ч. 1 статьи 264.1 УК РФ назначил ему 240 часов обязательных работ и на два года лишил права управлять ТС. В федеральную казну отошла и иномарка нарушителя. Мужчина пытался оспорить приговор, но апелляция оставила его без изменений.
Чтобы человека признали пьяным, в его крови должно содержаться от 0,3 промилле алкоголя (ст. 12.8 КоАП РФ). Стопка водки – и вы уже без прав.На водителей, которых ловят за рулем в состоянии опьянения в третий раз, уголовное дело возбуждают по второй части статьи 264.1 УК РФ. И наказание здесь предусмотрено более жесткое: конфискация автомобиля, штрафы до 500 тысяч рублей, а срок лишения свободы – до трех лет. На снисхождение рассчитывать не приходится: сотрудники прокуратуры добиваются, чтобы такие злостные нарушители получили реальные сроки заключения, отмечает Татьяна Бардина.
Жителя Индустриального района в июле 2022 года осудили по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, но уже через два месяца он снова попался пьяным. На этот раз уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 264.1 и о лояльности не могло быть и речи, подчеркивает Татьяна Бардина. Суд на один год и три месяца отправил его в колонию-поселение, на пять лет лишил права управления. Конфисковали у рецидивиста и Nissan X-Trail.
Всего по второй части статьи 264.1 в Алтайском крае в прошлом году осудили 258 человек, из них 230 попали в колонии. Еще 19 получили иные реальные виды наказания, но они тоже достаточно суровые, в частности, это принудительные работы в закрытых исправительных центрах.
"В девяти случаях суды назначили нарушителям условные меры наказания. Но так как наша задача – убрать пьяных с дорог, чтобы обезопасить жителей края, мы такие решения оспариваем в апелляции. В трети случаев вышестоящая инстанция к нам прислушалась: трех граждан в итоге тоже отправили в колонии. У 113 из них также были конфискованы автомобили", – рассказывает Татьяна Бардина.
Почему автомобили конфискуют не у всех, кто попался пьяным?
Конфисковать могут автомобиль, которым управлял пьяный нарушитель, если машина оформлена на него лично или находится в общей собственности супругов. Если служебная, в каршеринге или он взял ее покататься у родителей или у друга – забрать такое транспортное средство невозможно. По этой причине 568 авто были возвращены законным владельцам.
Если за автомобиль выплачивают кредит, его все равно изымут. При этом обязательства перед банком у водителя остаются прежними.Некоторые, чтобы перестраховаться и избежать возможной конфискации, стали переоформлять машины на своих жен. Но это не спасает, отмечает Татьяна Бардина.
"Есть водители, которые регистрируют автомобили на жен, однако хочу таких людей расстроить – и такие машины тоже конфискуют. Мы тщательно проверяем, когда эта совместная собственность возникла, когда был заключен договор купли-продажи, и если это кредит, из каких средств его оплачивали. Единственный способ избежать конфискации – не пить за рулем", – подчеркивает Татьяна Бардина.
Некоторые хитрецы идут еще дальше. Во время судебных тяжб, пока на автомобиль не успели наложить арест, владельцы пытаются машину продать. Но если в рамках расследования транспортное средство уже оценили эксперты, водителям приходится возмещать стоимость авто в бюджет.
"По нескольким уголовным делам были приняты решения о конфискации эквивалента стоимости проданных авто", – заключила Татьяна Бардина.
А недавно Верховный суд вынес еще одно важное решение для ситуаций, когда гражданин успел продать автомобиль до решения суда о конфискации или сделал это задним числом. Высший судебный орган разрешил конфискацию другого имущества, сопоставимого по стоимости с проданным, подаренным или утилизированным автомобилем. Определить сумму взыскания можно по договору купли-продажи, если машину успели реализовать, или с помощью привлеченного эксперта после заочной оценки им стоимости автомобиля, которым пользовался нарушитель.
06:26:42 16-02-2024
Можно же "сухой закон " организовать. Вот бы и в остальной жизни так)
07:58:55 16-02-2024
Гость (06:26:42 16-02-2024) Можно же "сухой закон " организовать. Вот бы и в остальной ж... мне вас жаль. у вас видимо и так очень скучная и несчастная жизнь, что вы так о законах беспокоитесь. зануда )))
06:50:32 16-02-2024
Шедеврально! За пьяного мужа расчитывается жена, которая и так уже пострадавшая от жизни с пьяницей, которого любит.
09:44:42 16-02-2024
гость (06:50:32 16-02-2024) Шедеврально! За пьяного мужа расчитывается жена, которая и т... Любовь - зла!
12:43:37 16-02-2024
гость (06:50:32 16-02-2024) Шедеврально! За пьяного мужа расчитывается жена, которая и т... это не любовь, а созависимость.
07:04:39 16-02-2024
За выезд на встречку. Офигеть. В большом городе, да зимой на камеру только так можно попасть. Не чистят, не увидел двойную, вот и выезд на встречку
08:09:17 16-02-2024
Гость (07:04:39 16-02-2024) За выезд на встречку. Офигеть. В большом городе, да зимой на... а можете назвать такие камеры в Барнауле? или он недостаточно большой?
07:33:32 16-02-2024
Давно пора. Если эти дебилы не понимают, может хоть так начнет доходить?
08:10:57 16-02-2024
Гость (07:33:32 16-02-2024) Давно пора. Если эти дебилы не понимают, может хоть так начн... как раньше в школах во время порки тупых учеников говорили. не доходит через голову, дойдет через задницу.
08:22:56 16-02-2024
с первого попадания пьяным за рулём нужно авто конфисковывать и квартиру тоже! Хватить с подонками церемонится! Им нас не жаль!
08:31:12 16-02-2024
Нужная и своевременная работа
08:31:38 16-02-2024
Человек, садясь пьяным за руль ТС, сразу превращает себя в преступника. Без каких-либо условий или поблажек. Те, которые повторно, тех я бы приговаривал к десяточке лет в застенках, не меньше. На дорогах гибнет людей больше, чем на войнах. И конфискация ТС - это вообще самая малая мера наказания.
09:37:43 16-02-2024
Гость (08:31:38 16-02-2024) Человек, садясь пьяным за руль ТС, сразу превращает себя в п... такт о оно так, если человек действительно пьян. Но, к сожалению, знаю случаи, когда промили показывают лекарственные средства. Вот вы поехали на работу, насморк у вас, терафлюшку вжарили .... и вам десяточку впаяли. норм?
10:25:42 16-02-2024
Гость (09:37:43 16-02-2024) такт о оно так, если человек действительно пьян. Но, к сожал... А не надо есть химию аптечную. После иных таблеток человек чувствует себя хуже, чем после алкоголя и он опасен за рулем.
10:27:53 16-02-2024
знаю случаи, когда промили показывают лекарственные средства. Вот вы поехали на работу, насморк у вас, терафлюшку вжарили ------------А ты не вжаривай терафлюшку, покушай лук с медом, чеснок, малиновое варенье с чаем.
11:03:00 16-02-2024
пьянь за рулем - убийца, и не после третьей поимки, а на второй раз лишать его машины!
12:19:52 16-02-2024
Теперь блатные по справке счет за бесценок наберутся неплохого транспорта.
12:40:06 16-02-2024
В развитых странах этой проблемы почти нет. По сравнению с нами-точно нет. Ну выпил после работы в баре с друзьями,немного,сел и поехал. Интернет не только для того, что бы злость выплескивать. Посмотрите на эту проблему немного под другим углом.
12:44:55 16-02-2024
Гость (12:40:06 16-02-2024) В развитых странах этой проблемы почти нет. По сравнению с н... алкаш?
13:42:49 16-02-2024
Маленькие промиле - зло.
23:27:54 16-02-2024
Гость (08:31:38 16-02-2024) Человек, садясь пьяным за руль ТС, сразу превращает себя в п... Да всё верно, но только повешанье , электро стул, или ценные органы извлечь что бы не содержать за счёт бюджета
13:19:52 17-02-2024
За пьяную езду давно пора забирать автомобиль а права оставлять на память