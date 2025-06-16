На Алтае у женщины забрали автомобиль и передали на СВО

Решение о конфискации вынес суд

16 июня 2025, 16:44, ИА Амител

Автомобиль Honda Elysion / Фото: Алтайская таможня

В Алтайском крае передали военным автомобиль Honda Elysion, конфискованный судом по делу об административном правонарушении, сообщает Алтайская таможня.

"36-летняя женщина временно ввезла минивэн на территорию России для личного пользования. В установленный таможенными органами срок собственница обязана была вывезти автомобиль обратно либо задекларировать его, уплатив таможенные платежи, чего она не сделала", – рассказали в ведомстве.

Суд вынес решение о конфискации машины. После оформления всех документов таможенники передали транспортное средство представителям Минобороны.