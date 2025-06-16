На Алтае у женщины забрали автомобиль и передали на СВО
Решение о конфискации вынес суд
16 июня 2025, 16:44, ИА Амител
Автомобиль Honda Elysion / Фото: Алтайская таможня
В Алтайском крае передали военным автомобиль Honda Elysion, конфискованный судом по делу об административном правонарушении, сообщает Алтайская таможня.
"36-летняя женщина временно ввезла минивэн на территорию России для личного пользования. В установленный таможенными органами срок собственница обязана была вывезти автомобиль обратно либо задекларировать его, уплатив таможенные платежи, чего она не сделала", – рассказали в ведомстве.
Суд вынес решение о конфискации машины. После оформления всех документов таможенники передали транспортное средство представителям Минобороны.
16:55:02 16-06-2025
Дальше военкомата не уедет.
16:55:30 16-06-2025
Таможенные платежи военные или судьи заплатят?
22:13:00 16-06-2025
Гость (16:55:30 16-06-2025) Таможенные платежи военные или судьи заплатят?... Долги ушедших на СВО кто платит по вашему, прям жутко интересно, что у вас по этому вопросу есть.
10:09:21 17-06-2025
Гость (16:55:30 16-06-2025) Таможенные платежи военные или судьи заплатят?... ну все же поняли, что машина перешла в собственность государства, а государство само себе налоги не платит
01:07:35 17-06-2025
Жалко женщину: сначала задним числом задрали ставку утильсбора до космических значений и таможенные пошлины, а потом конфискуют автомобиль.
11:03:43 17-06-2025
не понятно, чем может быть полезен семейный минивэн в зоне СВО.
знатную штуку они придумали с этим утиль сбором еду по америке на зеленом велике, называется