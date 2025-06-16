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На Алтае у женщины забрали автомобиль и передали на СВО

Решение о конфискации вынес суд

16 июня 2025, 16:44, ИА Амител

Автомобиль Honda Elysion / Фото: Алтайская таможня
Автомобиль Honda Elysion / Фото: Алтайская таможня

В Алтайском крае передали военным автомобиль Honda Elysion, конфискованный судом по делу об административном правонарушении, сообщает Алтайская таможня.

"36-летняя женщина временно ввезла минивэн на территорию России для личного пользования. В установленный таможенными органами срок собственница обязана была вывезти автомобиль обратно либо задекларировать его, уплатив таможенные платежи, чего она не сделала", – рассказали в ведомстве.

Суд вынес решение о конфискации машины. После оформления всех документов таможенники передали транспортное средство представителям Минобороны.

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край СВО Авто Таможня

Комментарии 6

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Гость

16:55:02 16-06-2025

Дальше военкомата не уедет.

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Гость

16:55:30 16-06-2025

Таможенные платежи военные или судьи заплатят?

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гость

22:13:00 16-06-2025

Гость (16:55:30 16-06-2025) Таможенные платежи военные или судьи заплатят?... Долги ушедших на СВО кто платит по вашему, прям жутко интересно, что у вас по этому вопросу есть.

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Гость

10:09:21 17-06-2025

Гость (16:55:30 16-06-2025) Таможенные платежи военные или судьи заплатят?... ну все же поняли, что машина перешла в собственность государства, а государство само себе налоги не платит

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Иван

01:07:35 17-06-2025

Жалко женщину: сначала задним числом задрали ставку утильсбора до космических значений и таможенные пошлины, а потом конфискуют автомобиль.

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Гость

11:03:43 17-06-2025

не понятно, чем может быть полезен семейный минивэн в зоне СВО.
знатную штуку они придумали с этим утиль сбором еду по америке на зеленом велике, называется

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