В предыдущие годы в крае ежегодно возводили от 15 до 30 с лишним объектов. В этом не появится ни одного

15 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Построенный ФАП в Алтайском крае / Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае в 2026 году не будет построено ни фельдшерско-акушерских пунктов, ни врачебных амбулаторий. В течение предыдущих нескольких лет такие объекты в селах открывали десятками. 2025-й стал рекордным: более 30 строек.

О том, почему в этом году в крае не появится ФАПов и амбулаторий и будут ли их возводить в последующие годы, — в материале amic.ru.

Переходный год

Все дело в том, что программа "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая входила в состав нацпроекта "Здравоохранение", подошла к концу. По ней в Алтайском крае строили ФАПы с врачебными амбулаториями: за пять лет было открыто более сотни малых объектов здравоохранения.

Ежегодно их возводили десятками. Завершающий 2025-й стал пиковым: 28 фельдшерских пунктов и три амбулатории.

Но нынешнее "затишье" вовсе не означает, что новых ФАПов в Алтайском крае строить больше не будут. Будут, но уже в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который пришел на смену "Здравоохранению". А 2026-й уйдет на подготовку проектно-сметной документации, так что никаких строительных работ не запланировано.

Об этом еще в марте подробно рассказывал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

ФАПов будет меньше

Строительство фельдшерских пунктов и амбулаторий начнут уже в 2027-м, а новая программа будет рассчитана до 2030-го. Впрочем, объем запланированных строек будет значительно меньше, чем в предыдущую пятилетку.

Как рассказывал Попов ранее, в рамках "Продолжительной и активной жизни" в Алтайском крае построят 56 малых объектов здравоохранения. На эти цели будет выделено порядка 660 млн рублей.

Упор на улучшение того, что уже есть

Отметим, что вся программа "Модернизация первичного звена" для Алтайского края значительно скромнее по объему средств, чем была в предыдущем нацпроекте. Всего на эти цели хотят выделить около 5 млрд рублей.

Краевой министр отмечал, что регион и без того добился значительного инфраструктурного прогресса благодаря пятилетке под эгидой нацпроекта "Здравоохранение". Были построены не только ФАПы и амбулатории, но и крупные поликлиники.

В новом же нацпроекте основной акцент будет сделан на улучшение уже имеющейся инфраструктуры: капремонты и доукомплектование оборудованием.

Подробнее о том, что появится в краевом здравоохранении до 2030 года, читайте в нашем материале.