НОВОСТИОбщество

Алтайскому краю дадут 5 млрд рублей на медицину. Рассказываем, куда их потратят

Речь идет о разделе пятилетнего нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", касающемся первичного звена

19 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Строительство поликлиники в Зональном районе / Фото: amic.ru
Алтайский край наконец-то согласовал с федеральным центром программу "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая входит в состав нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Совокупный бюджет на следующие пять лет составит 5 млрд рублей, из которых 4,9 млрд — средства федерального бюджета.

Министр подробно рассказал, на какие медучреждения потратят эти деньги и появятся ли в ближайшее время новые крупные объекты. Итоговые планы намного скромнее тех, что были в предыдущем нацпроекте — "Здравоохранение".

Вместо строек — капремонты

В рамках нового национального проекта, который будут реализовывать до конца 2030 года, акценты сместились со строительства новых медицинских объектов на капитальный ремонт уже действующих взрослых поликлиник, пояснил Попов.

«Все детские поликлиники в крае мы уже отремонтировали. А взрослые — вы сами видите, что они в разном состоянии. На 2026–2030 годы у нас запланирован капитальный ремонт 21 поликлиники в крае. На это будет направлен основной пул всех средств — 3,1 млрд рублей», — сказал глава краевого Минздрава.Также он добавил, что практически все поликлиники, которые находятся в районах края, будут ремонтировать в рамках двухлетнего цикла, чтобы не прерывать процесс оказания помощи.

Приступят к работам уже в этом году. Первыми начнут ремонтировать поликлиники в Залесовском, Троицком и Тальменском районах. В краевом ведомстве заранее подготовили всю проектно-сметную документацию, на реализацию выделено 140 млн рублей.

ФАПов будут строить меньше

Фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий тоже будут строить меньше. По словам Попова, на период до 2030 года в крае запланировано строительство 56 таких объектов. На эти цели по программе будет выделено 660 млн рублей.

В рамках предыдущего нацпроекта "Здравоохранение" ФАПы в Алтайском крае ежегодно открывали десятками. Для сравнения: лишь за 2025-й ввели в эксплуатацию 28 фельдшерско-акушерских пунктов и три амбулатории.

Кстати, в 2026-м подобных строек не будет вовсе — этот год уйдет на подготовку проектно-сметной документации. Возведение новых ФАПов и врачебных амбулаторий начнут уже в 2027-м.

Доукомплектуют районы оборудованием

Миллиард рублей потратят на приобретение медицинского оборудования. Всего по программе планируется закупить 60 единиц. По большей части это УЗИ-аппараты, но есть и рентген-оборудование.

«В рамках предыдущего нацпроекта мы активно модернизировали лучевое оборудование: флюорографы, маммографы, рентген-аппараты. На сегодня у нас оснащены все районы края. Продолжением этой линии станет развитие ультразвуковой диагностики», — сказал министр.Причем 43 единицы техники закупят уже в этом году.

180 млрд рублей направят на приобретение шести передвижных медицинских комплексов. Попов подчеркнул, что это необходимо для поддержания бесперебойности выездной работы в крае. Интенсивность высокая, муниципалитетов много, поэтому действующим автомобилям потребуется замена.

От масштабных планов не отказываются

При этом в Алтайском крае не отказываются от потребностей в строительстве новых поликлиник, подчеркнул Дмитрий Попов. По его словам, заявка на возведение четырех крупных объектов в Барнауле, которую пока отклонили, остается в силе. Как только появится возможность, к рассмотрению вопроса вернутся.

Долгое согласование "первичной" части нового нацпроекта, который стартовал еще в прошлом году, связано в особенностями внутренних проектов. Несмотря на то, что проект "Здравоохранение" закончился в конце 2024-го, его раздел "Модернизация первичного звена" продолжал действовать еще год. По этой программе в прошлом году, к примеру, открыли поликлиники в Ребрихе и Алейске.

Есть и объекты, которые строятся до сих пор. Так, совсем скоро сдадут в эксплуатацию поликлинику Смоленской ЦРБ, а к концу года планируется достроить медучреждение в Зональном районе. Кроме того, в 2027-м будет завершено строительство межрайонной поликлиники в Камне-на-Оби и нового корпуса поликлиники № 9 в Барнауле.

Министр также отметил, что предыдущий нацпроект позволил создать в Алтайском крае серьезную инфраструктуру и "в большей степени" перейти от неприспособленных к оказанию помощи зданий к современным условиям. Новый проект должен стать продолжением и развитием этой стратегии.

Недавно Дмитрий Попов дал amic.ru большое интервью, в котором говорил и о строительстве новых объектов. Он признал, что финансовое окно возможностей для регионов сузилось в последнее время. Тем не менее власти региона продолжают искать возможности для возведения новых больниц. Там, где не находят федеральной поддержки, строят "на свои". Прочитать интервью можно здесь.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Окно возможностей сужается". Дмитрий Попов о "цифре" в медицине, стройках и "оптимизации"

Министр здравоохранения региона рассказал об изменениях в отрасли и критике в свой адрес
НОВОСТИОбщество
Алтайский край медицина здравоохранение нацпроект

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

08:03:04 19-03-2026

Потратят... ))))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:08 19-03-2026

Гость (08:03:04 19-03-2026) Потратят... ))))... Попов найдёт куда потратить.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

08:51:32 19-03-2026

5 млрд . рублей на пять лет?Это капля в море.Пять млрд. руб за год ,это более менее приемлемая цифра.Медицина ,особенно на периферии,в жалком состоянии,так что нужно масштабное финансирование отрасли.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:45 19-03-2026

Гервандт Бабеич (08:51:32 19-03-2026) 5 млрд . рублей на пять лет?Это капля в море.Пять млрд. руб ... акакай сосибатЫрич ну так пожертвуй! Сколько смогли столько и выделили.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

10:48:23 19-03-2026

Гость (10:06:45 19-03-2026) акакай сосибатЫрич ну так пожертвуй! Сколько смогли столько ... Так ,а ты не воруй,и деньги появятся.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:22 19-03-2026

Гервандт Бабеич (10:48:23 19-03-2026) Так ,а ты не воруй,и деньги появятся.... афинохрен сосибатЫрыч, ты че то береге попутал. Я в Барнауле, деньги из федерального бюджета. И да,я не чиновник и не депутат. Так, разоблачитель фейков на амике.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

11:13:16 19-03-2026

Гость (10:55:22 19-03-2026) афинохрен сосибатЫрыч, ты че то береге попутал. Я в Барнауле... Так а на каких ты там основаниях ,"разоблачитель " фейков?Тебе ещё поди и зарплату немалую за это битьё баклуш платят?Если это так ,то надо немедленно убрать эти необоснованные траты для экономии нашего бюджета.А там глядишь и средства для медицины появятся.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:29 19-03-2026

Когда миллиардами начнут стационары заваливать? 20 лет про первичное звено только говорят. Черная дыра.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:47 19-03-2026

Гость (09:04:29 19-03-2026) Когда миллиардами начнут стационары заваливать? 20 лет про п... еще немного нужно потерпеть, еще не все наелись

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ай, какие молодцы

09:16:23 19-03-2026

Все детские поликлиники в крае мы уже отремонтировали.
==
Конюшня на на Э.Алексеевой,50 , по случайности именуемая дет. поликлиникой-отремонтирована?
а , все понятно-вы же ее объединили с той, что получше,на Чеглецова. значит этот филиал под закрытие. с ребенком через полгорода -сдать анализы, взять в фильтре больничный и тп. это и есть доступная медицина по-поповски

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:23:42 19-03-2026

На премии и доплаты уйдут, на остальное косточку бросят и ту раскрошат уже на местах. Всё как обычно. Можно по доходам чиновников проверить, тоьлко и это прикрыли от народа.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров