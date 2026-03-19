Алтайскому краю дадут 5 млрд рублей на медицину. Рассказываем, куда их потратят

Речь идет о разделе пятилетнего нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", касающемся первичного звена

19 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Строительство поликлиники в Зональном районе / Фото: amic.ru

Алтайский край наконец-то согласовал с федеральным центром программу "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая входит в состав нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Совокупный бюджет на следующие пять лет составит 5 млрд рублей, из которых 4,9 млрд — средства федерального бюджета.

Министр подробно рассказал, на какие медучреждения потратят эти деньги и появятся ли в ближайшее время новые крупные объекты. Итоговые планы намного скромнее тех, что были в предыдущем нацпроекте — "Здравоохранение".

Вместо строек — капремонты

В рамках нового национального проекта, который будут реализовывать до конца 2030 года, акценты сместились со строительства новых медицинских объектов на капитальный ремонт уже действующих взрослых поликлиник, пояснил Попов.

«Все детские поликлиники в крае мы уже отремонтировали. А взрослые — вы сами видите, что они в разном состоянии. На 2026–2030 годы у нас запланирован капитальный ремонт 21 поликлиники в крае. На это будет направлен основной пул всех средств — 3,1 млрд рублей», — сказал глава краевого Минздрава.Также он добавил, что практически все поликлиники, которые находятся в районах края, будут ремонтировать в рамках двухлетнего цикла, чтобы не прерывать процесс оказания помощи.

Приступят к работам уже в этом году. Первыми начнут ремонтировать поликлиники в Залесовском, Троицком и Тальменском районах. В краевом ведомстве заранее подготовили всю проектно-сметную документацию, на реализацию выделено 140 млн рублей.

ФАПов будут строить меньше

Фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий тоже будут строить меньше. По словам Попова, на период до 2030 года в крае запланировано строительство 56 таких объектов. На эти цели по программе будет выделено 660 млн рублей.

В рамках предыдущего нацпроекта "Здравоохранение" ФАПы в Алтайском крае ежегодно открывали десятками. Для сравнения: лишь за 2025-й ввели в эксплуатацию 28 фельдшерско-акушерских пунктов и три амбулатории.

Кстати, в 2026-м подобных строек не будет вовсе — этот год уйдет на подготовку проектно-сметной документации. Возведение новых ФАПов и врачебных амбулаторий начнут уже в 2027-м.

Доукомплектуют районы оборудованием

Миллиард рублей потратят на приобретение медицинского оборудования. Всего по программе планируется закупить 60 единиц. По большей части это УЗИ-аппараты, но есть и рентген-оборудование.

«В рамках предыдущего нацпроекта мы активно модернизировали лучевое оборудование: флюорографы, маммографы, рентген-аппараты. На сегодня у нас оснащены все районы края. Продолжением этой линии станет развитие ультразвуковой диагностики», — сказал министр.Причем 43 единицы техники закупят уже в этом году.

180 млрд рублей направят на приобретение шести передвижных медицинских комплексов. Попов подчеркнул, что это необходимо для поддержания бесперебойности выездной работы в крае. Интенсивность высокая, муниципалитетов много, поэтому действующим автомобилям потребуется замена.

От масштабных планов не отказываются

При этом в Алтайском крае не отказываются от потребностей в строительстве новых поликлиник, подчеркнул Дмитрий Попов. По его словам, заявка на возведение четырех крупных объектов в Барнауле, которую пока отклонили, остается в силе. Как только появится возможность, к рассмотрению вопроса вернутся.

Долгое согласование "первичной" части нового нацпроекта, который стартовал еще в прошлом году, связано в особенностями внутренних проектов. Несмотря на то, что проект "Здравоохранение" закончился в конце 2024-го, его раздел "Модернизация первичного звена" продолжал действовать еще год. По этой программе в прошлом году, к примеру, открыли поликлиники в Ребрихе и Алейске.

Есть и объекты, которые строятся до сих пор. Так, совсем скоро сдадут в эксплуатацию поликлинику Смоленской ЦРБ, а к концу года планируется достроить медучреждение в Зональном районе. Кроме того, в 2027-м будет завершено строительство межрайонной поликлиники в Камне-на-Оби и нового корпуса поликлиники № 9 в Барнауле.

Министр также отметил, что предыдущий нацпроект позволил создать в Алтайском крае серьезную инфраструктуру и "в большей степени" перейти от неприспособленных к оказанию помощи зданий к современным условиям. Новый проект должен стать продолжением и развитием этой стратегии.

