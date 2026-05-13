Первые шаги. Какие поликлиники начнут капитально ремонтировать на Алтае в 2026 году

Всего в крае в ближайшие годы планируют отремонтировать два десятка взрослых поликлиник

13 мая 2026, 09:00, ИА Амител

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В Алтайском крае нашли подрядчиков для капитального ремонта двух взрослых поликлиник, а еще по одной процедура находится в стадии завершения. Это следует из данных единого портала госзакупок. Объекты станут первыми, работы на которых будут проводить по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Всего же до 2030 года планируется отремонтировать более двух десятков таких медучреждений.

О том, где работы начнутся уже в этом году, — в материале amic.ru.

Три района

Все три поликлиники, в которых в этом году начнется капремонт, находятся в районах и работают при местных ЦРБ — Троицкой, Тальменской и Залесовской.

В Троицком районе подрядчика определили 5 мая, сумма контракта — 53,1 млн рублей. Организацию, которая капитально отремонтирует поликлинику Тальменской ЦРБ, определили 7 мая. На работы потребуется 72,7 млн рублей. В Залесовском районе подрядчик пока не определен — комиссия все еще продолжает работу. Но прием заявок закончили 8 мая. Сумма контракта — 84,8 млн рублей.

Из проектов контрактов следует, что все три объекта начнут капитально ремонтировать уже в этом году. В документации указано, что все медучреждения находятся в разной степени износа, так что потребуются разные виды работ. Отсюда и разница в суммах. Цель — привести все объекты в соответствие с современными медицинскими требованиями.

В этом году не закончат

При этом к концу года ни на одном объекте работы закончены не будут. Анонсируя программу нацпроекта, министр здравоохранения края Дмитрий Попов изначально предупреждал, что так будет с большинством объектов. Чтобы не прерывать процесс оказания помощи, капитальные ремонты в большинстве поликлиник будут проводить в рамках двухлетнего цикла.

Так, работы в Тальменке должны быть завершены не позднее 31 марта 2027 года, в Троицком — не позднее 30 июня 2027 года, а в Залесово — не позднее 30 сентября 2027 года.

Масштабные планы

Капремонт взрослых поликлиник станет главной частью нового раздела "Модернизация первичного звена здравоохранения", который вошел в состав нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Дмитрий Попов объяснял: строительства новых объектов не планируется, зато их в большом количестве отремонтируют.

«Все детские поликлиники в крае мы уже отремонтировали. А взрослые — вы сами видите, что они в разном состоянии. На 2026–2030 годы у нас запланирован капитальный ремонт 21 поликлиники в крае», — рассказывал министр.На это потратят порядка 3,1 млрд рублей — основная часть всех средств (5 млрд рублей), которые выделят на программу.

О том, что еще будет сделано в рамках нацпроекта в ближайшие пять лет, читайте в нашем материале.