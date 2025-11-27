На Алтае в салоне связи спасли сбережения пенсионера, увидевшего рекламу по телевизору
Все началось с того, что мужчина заказал лекарственный препарат
27 ноября 2025, 11:55, ИА Амител
В Павловске руководитель одного из салонов связи предотвратил крупное мошенничество и не позволил 76-летнему жителю перечислить 400 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю
«Мужчина после просмотра телевизионной рекламы позвонил по указанному в ролике номеру телефона, заказал на свой домашний адрес лекарственный препарат. Вскоре стали поступать многочисленные звонки с разных номеров», – рассказали в ведомстве.
Звонившие убедили пенсионера назвать код из СМС-сообщения, чтобы якобы посылку привез курьер. Также выяснили, какие сбережения у него имеются, а потом убедили перечислить деньги на "безопасный счет".
Мужчина пришел в один из салонов сотовой связи, чтобы перечислить деньги по указанным реквизитам. Руководитель офиса заподозрил, что пенсионер находится под влиянием мошенников, и сообщил о происходящем в полицию.
Ранее в Барнауле пенсионерка перечислила мошенникам 13 млн рублей, накопленные за всю жизнь. Женщине сказали, что пришла посылка и для ее получения необходимо назвать код из СМС-сообщения.
12:33:40 27-11-2025
А что у нас салоны сотовой связи сейчас занимаются перечислением средств с банковских счетов ? Не знал :-)
12:37:40 27-11-2025
То есть у нас мошенники уже в открытую в средствах массовой информации ведут свою деятельность
14:16:14 27-11-2025
гость (12:37:40 27-11-2025) То есть у нас мошенники уже в открытую в средствах массовой ... Ну так-то это давно уже. Просто соловьями разливаются...
14:21:56 27-11-2025
Гость (14:16:14 27-11-2025) Ну так-то это давно уже. Просто соловьями разливаются......
Речи сладкие у них, словно кисель ягодный
12:42:33 27-11-2025
Так все, телевизоры запретить, конфисковать у всех!
12:49:54 27-11-2025
Запретить телевизор.
13:17:36 27-11-2025
ТВ запретить как и WhatsApp
13:28:31 27-11-2025
Хм... Минусят те кто иронии не понимает?