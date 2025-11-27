На Алтае в салоне связи спасли сбережения пенсионера, увидевшего рекламу по телевизору

Все началось с того, что мужчина заказал лекарственный препарат

27 ноября 2025, 11:55, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Павловске руководитель одного из салонов связи предотвратил крупное мошенничество и не позволил 76-летнему жителю перечислить 400 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю

«Мужчина после просмотра телевизионной рекламы позвонил по указанному в ролике номеру телефона, заказал на свой домашний адрес лекарственный препарат. Вскоре стали поступать многочисленные звонки с разных номеров», – рассказали в ведомстве.

Звонившие убедили пенсионера назвать код из СМС-сообщения, чтобы якобы посылку привез курьер. Также выяснили, какие сбережения у него имеются, а потом убедили перечислить деньги на "безопасный счет".

Мужчина пришел в один из салонов сотовой связи, чтобы перечислить деньги по указанным реквизитам. Руководитель офиса заподозрил, что пенсионер находится под влиянием мошенников, и сообщил о происходящем в полицию.

Ранее в Барнауле пенсионерка перечислила мошенникам 13 млн рублей, накопленные за всю жизнь. Женщине сказали, что пришла посылка и для ее получения необходимо назвать код из СМС-сообщения.