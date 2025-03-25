На Алтае водитель пострадал в ДТП, не уступив дорогу другому автомобилисту
Виновника аварии привлекли к административной ответственности
25 марта 2025, 16:30, ИА Амител
Водитель автомобиля пострадал в результате ДТП в селе Манжерок Республики Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
24 марта 25-летний житель села Соузга за рулем Toyota Probox при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу движущейся навстречу прямо машине Toyota Alphard и столкнулся с ней.
"В результате ДТП бригадой скорой помощи на месте осмотрен водитель автомобиля Toyota Probox, получивший ушиб плеча. Госпитализация ему не потребовалась", – рассказали в полиции.
В отношении виновного в аварии вынесли постановление по делу об административном правонарушении.
Ранее в Республике Алтай перевернулся грузовик с углем.
17:17:01 25-03-2025
Вот новость то, у нас каждый день таких аварий куча, про каждую будете писать ?