На Алтае водитель пострадал в ДТП, не уступив дорогу другому автомобилисту

Виновника аварии привлекли к административной ответственности

25 марта 2025, 16:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Водитель автомобиля пострадал в результате ДТП в селе Манжерок Республики Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

24 марта 25-летний житель села Соузга за рулем Toyota Probox при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу движущейся навстречу прямо машине Toyota Alphard и столкнулся с ней.

"В результате ДТП бригадой скорой помощи на месте осмотрен водитель автомобиля Toyota Probox, получивший ушиб плеча. Госпитализация ему не потребовалась", – рассказали в полиции.

В отношении виновного в аварии вынесли постановление по делу об административном правонарушении.

Ранее в Республике Алтай перевернулся грузовик с углем.