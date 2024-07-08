На Алтае возле села прошел огромный смерч вместе с грозой

Для данной местности явление весьма необычное

08 июля 2024, 17:10, ИА Амител

В Каменском районе жители села Гонохово днем 7 июля наблюдали смерч вместе с грозой, пишут "Каменские новости".

"Необычное для нашей местности явление. Смерч в небе возник недалеко от села и попал на фото и видео местных жителей", – отмечает издание.

На кадрах жители обсуждают, как и где пройдет смерч, а также на всякий случай загоняют детей в дома.

Ранее эксперт предсказал увеличение числа смерчей в Сибири из-за повышения температуры.