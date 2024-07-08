НОВОСТИОбщество

На Алтае возле села прошел огромный смерч вместе с грозой

Для данной местности явление весьма необычное

08 июля 2024, 17:10, ИА Амител

В Каменском районе жители села Гонохово днем 7 июля наблюдали смерч вместе с грозой, пишут "Каменские новости".

"Необычное для нашей местности явление. Смерч в небе возник недалеко от села и попал на фото и видео местных жителей", – отмечает издание.

На кадрах жители обсуждают, как и где пройдет смерч, а также на всякий случай загоняют детей в дома.

Ранее эксперт предсказал увеличение числа смерчей в Сибири из-за повышения температуры.

Фото: кадр из видео

Смерч прошел по полю возле алтайского села

Очевидцы заметили его и сняли на камеру
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Погода

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

00:59:12 09-07-2024

на самом деле не редкость такие смерчи, для Алтая. дикари какие-то

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров