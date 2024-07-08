На Алтае возле села прошел огромный смерч вместе с грозой
Для данной местности явление весьма необычное
08 июля 2024, 17:10, ИА Амител
В Каменском районе жители села Гонохово днем 7 июля наблюдали смерч вместе с грозой, пишут "Каменские новости".
"Необычное для нашей местности явление. Смерч в небе возник недалеко от села и попал на фото и видео местных жителей", – отмечает издание.
На кадрах жители обсуждают, как и где пройдет смерч, а также на всякий случай загоняют детей в дома.
Ранее эксперт предсказал увеличение числа смерчей в Сибири из-за повышения температуры.
00:59:12 09-07-2024
на самом деле не редкость такие смерчи, для Алтая. дикари какие-то