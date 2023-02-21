На Алтае после сожжения ребёнка завели дело о халатности органов системы профилактики

40-летней матери, которая убила полуторагодовалую дочь, предъявили обвинение

21 февраля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности органов системы профилактики Советского района после того, как мать сожгла полуторагодовалую дочь, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия случилась 20 февраля в селе Урожайном возле складских помещений, где женщина на глазах у восьмилетнего сына облила девочку горючей жидкостью и подожгла. По данным СМИ, мать таким образом хотела изгнать из дочери духов. Сельчанку задержали и возбудили против неё уголовное дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева в день трагедии сообщила, что у женщины осталось двое детей – их поместили в государственные организации. Ситуацию на контроль взял губернатор Виктор Томенко, и омбудсмен по его поручению сегодня, 21 февраля, поедет к детям. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления доложить об обстоятельствах преступления.

"В ходе первоначальных следственных действий стало известно, что семья, в которой воспитывался потерпевший ребёнок, является многодетной и длительное время состояла на профилактическом учёте как неблагополучная. Дети проживали в социально опасном положении: мать отказывалась от их медицинского обследования, в доме зачастую отсутствовали продукты питания, имелись основания обследования женщины у психиатра. В январе этого года ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей мать была ограничена судом в родительских правах. При этом, с учётом указанных фактов нахождения малолетнего ребёнка в социально опасном положении, достаточных мер к защите его прав и изъятию из неблагополучной семьи органами системы профилактики принято не было, вследствие чего произошло убийство девочки её матерью", – рассказали в ведомстве.

40-летней матери погибшей девочки уже предъявили обвинение. В ближайшее время её заключат под стражу, отметили в СК.