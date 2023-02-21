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На Алтае после сожжения ребёнка завели дело о халатности органов системы профилактики

40-летней матери, которая убила полуторагодовалую дочь, предъявили обвинение

21 февраля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности органов системы профилактики Советского района после того, как мать сожгла полуторагодовалую дочь, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия случилась 20 февраля в селе Урожайном возле складских помещений, где женщина на глазах у восьмилетнего сына облила девочку горючей жидкостью и подожгла. По данным СМИ, мать таким образом хотела изгнать из дочери духов. Сельчанку задержали и возбудили против неё уголовное дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева в день трагедии сообщила, что у женщины осталось двое детей – их поместили в государственные организации. Ситуацию на контроль взял губернатор Виктор Томенко, и омбудсмен по его поручению сегодня, 21 февраля, поедет к детям. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления доложить об обстоятельствах преступления.

"В ходе первоначальных следственных действий стало известно, что семья, в которой воспитывался потерпевший ребёнок, является многодетной и длительное время состояла на профилактическом учёте как неблагополучная. Дети проживали в социально опасном положении: мать отказывалась от их медицинского обследования, в доме зачастую отсутствовали продукты питания, имелись основания обследования женщины у психиатра. В январе этого года ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей мать была ограничена судом в родительских правах. При этом, с учётом указанных фактов нахождения малолетнего ребёнка в социально опасном положении, достаточных мер к защите его прав и изъятию из неблагополучной семьи органами системы профилактики принято не было, вследствие чего произошло убийство девочки её матерью", – рассказали в ведомстве.

40-летней матери погибшей девочки уже предъявили обвинение. В ближайшее время её заключат под стражу, отметили в СК.

Комментарии 8

  • Чего-то я не понимаю в этой жизни. Старших детей, значит, изъяли, а маленького ребенка, который вообще беспомощен - нет? Пытаюсь понять логику, которой руководствовалась опека, и не могу. Ну и да, классика - зачем разрушать семью, в семье лучше, чем без нее, затонеаборт. Угу-угу.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, старших детей изъяли уже после произошедшего.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, сожгла она дочку вчера. И ее уже успели ограничить в правах на старших? Ночью что ли?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • "В январе этого года ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей мать была ограничена судом в родительских правах." - как я понимаю, двоих изъяли в январе. Почему не всех - вопрос.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не изъяли, потому что решение суда не вступило в законную силу.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • пока суды со своими решениями вступают в законную силу - шизануттая тетя успеет пожечь все и вся Нужны тройки комиссаров - и расстрел на месте. беэ этого самого долгого суда.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • решение суда не вступило в законную силу - я правильно понимаю, что если человек избивает ребенка, пытается его убить, не кормит, не лечит - то если нет решения суда, ребенка оставят с этим человеком - неважно, что тот его завтра убить может. И поместить такого ребенка в безопасное место до решения суда ну никак не возможно. Зато у нас нет страшной ювенальной юстиции...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • ребенка изымают СРАЗУ! а потом уже суд и пр.
    21 февраля, Гость   Ответить
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