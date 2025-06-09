На Алтае женщина прошла "круги мошеннического ада", пытаясь продлить медполис

В итоге злоумышленники заполучили сертификат ее электронной подписи и доступ к "Госуслугам"

09 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники похитили 150 тысяч рублей у 30-летней жительницы Ярового, сообщает региональное МВД.

Женщине позвонил неизвестный мужчина и сказал, что ей необходимо заменить полис обязательного медицинского страхования.

"Для этого она продиктовала ему номер СНИЛС. Позднее позвонил другой человек, представившийся банковским сотрудником. Он сообщил, что на имя потерпевшей была подана заявка на оформление кредита, а чтобы опередить мошенников, необходимо отозвать ее и заблокировать счета", – рассказали в ведомстве.

Женщина оформила виртуальную карту, после чего мошенники получили доступ к ее аккаунту на "Госуслугах". Также они заполучили сертификат ее электронной подписи.

Правоохранители напоминают, что полисы ОМС действуют бессрочно. Если кто-то связался с вами по поводу продления медполиса, положите трубку и самостоятельно перезвоните в страховую компанию, которая выдала вам документ.

Ранее на Алтае 20-летняя девушка перевела мошеннику 120 тысяч рублей в надежде продлить полис.