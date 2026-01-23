На Алтайский край в выходные обрушатся морозы до -31 градуса

Пик холодов придется на ночь с субботы на воскресенье

23 января 2026, 20:00, ИА Амител

Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выходные в Алтайском крае будут аномально морозными: в ночь на воскресенье, 25 января, столбики термометров в регионе местами опустятся до -31 градуса. Об этом сообщает краевой Центр гидрометеорологии.

Уже в ночь на субботу, 24 января, на севере края ожидается похолодание до -25 градусов. Днем температура составит -14...-19, по территории пройдет умеренный снег, местами со слабыми метелями.

В Барнауле в субботу днем прогнозируют -14...-16 градусов и снег, а в ночь на воскресенье – резкое похолодание до -24...-26. Днем 25 января в краевой столице будет около -15...-17, осадки прекратятся. Ветер северный и восточный, местами с порывами до 13 м/с.

Метеорологи рекомендуют жителям края подготовиться к сильным морозам и по возможности ограничить длительное пребывание на улице.