На Алтайский край в выходные обрушатся морозы до -31 градуса
Пик холодов придется на ночь с субботы на воскресенье
23 января 2026, 20:00, ИА Амител
Выходные в Алтайском крае будут аномально морозными: в ночь на воскресенье, 25 января, столбики термометров в регионе местами опустятся до -31 градуса. Об этом сообщает краевой Центр гидрометеорологии.
Уже в ночь на субботу, 24 января, на севере края ожидается похолодание до -25 градусов. Днем температура составит -14...-19, по территории пройдет умеренный снег, местами со слабыми метелями.
В Барнауле в субботу днем прогнозируют -14...-16 градусов и снег, а в ночь на воскресенье – резкое похолодание до -24...-26. Днем 25 января в краевой столице будет около -15...-17, осадки прекратятся. Ветер северный и восточный, местами с порывами до 13 м/с.
Метеорологи рекомендуют жителям края подготовиться к сильным морозам и по возможности ограничить длительное пребывание на улице.
03:38:27 24-01-2026
Ну и где тут вы увидели "аномальные" морозы???
13:07:48 24-01-2026
Они увидели в бинокль